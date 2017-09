¿Eres un Dreamer? Lo que necesitas saber después de que Trump puso fin a DACA

Bill Clark / Getty Images

Este martes, Donald Trump hizo realidad una de sus promesas presidenciales: eliminar el programa DACA.

La pesadilla de muchos Dreamers, el fin de la Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), la anunció el martes Jeff Sessions, fiscal general de Estados Unidos.

Trump mostró su bondad hacia los 800,000 jóvenes suscritos a DACA al no revocar inmediatamente el programa, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders. Si los Dreamers quedan en riesgo de la deportación será culpa del Congreso por no aprobar una ley de reforma inmigratoria antes del 5 de marzo de 2018, dijo la portavoz.

Manifestantes, políticos y hasta ejecutivos de las grandes compañías de tecnología condenaron las acciones del gobierno de Trump por dejar a los Dreamers a la misericordia del Congreso y del tiempo. Por su parte, Tim Cook, el presidente ejecutivo de Apple, también dijo que abogaría por ellos y ayudaría a los 250 empleados con DACA que trabajan en la compañía.

Si toda la información que el gobierno compartió sobre el tema resulta un poco confuso, aquí creamos una lista de las fechas más importantes a tener en cuenta por los registrados a DACA en las próximas semanas:

A partir del martes, 5 de septiembre, DACA ha llegado a su fin y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) no procesará solicitudes nuevas. (Fuente: Departamento de Justicia o DOJ, por sus siglas en inglés). USCIS considerará individualmente cada solicitud a DACA, y las solicitudes para la autorización de empleo, que se hayan recibido antes del 5 de septiembre. (Fuente: DOJ). USCIS considerará de forma individual cada solicitud para renovar DACA de jóvenes actualmente beneficiados por el programa cuyo permiso se caduca entre el 5 de septiembre de 2017 y el 5 de marzo de 2018. Estas solicitudes para renovar deben llegar al DOJ antes del jueves, 5 de octubre de 2017. (Fuente: DOJ). Los permisos que se renueven serán válidos por dos años adicionales. (Fuente: Washington Post). Después del miércoles, 6 de septiembre, los registrados a DACA con una autorización de empleo pueden seguir trabajando hasta que se caduque su permiso. Su jefe no tiene derecho a echarlos a menos que se haya vencido su permiso. (Fuente: DOJ y el Centro de recursos legales para los inmigrantes). Los Dreamers con DACA que se encuentran fuera del país deberían de regresar lo más pronto posible mientras siga vigente su permiso de viaje (conocido como Advanced Parole). (Fuente: Centro de recursos legales para los inmigrantes). La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Custom and Border Patrol, o CBP, por sus siglas en inglés) se reserva el derecho de detener a cualquier persona en la frontera y revocar su permiso de entrada. La CBP no aceptará solicitudes nuevas de viaje ni aprobará las solicitudes pendientes con el formulario I-131. Las tasas ya pagadas por los solicitantes se reembolsarán. (Fuente: DOJ). Cualquier arresto, causas penales o condena podría perjudicar a los registrados a DACA. (Fuente: Centro de recursos legales para los inmigrantes). El gobierno puede revocar un permiso individual en cualquier momento. (Fuente: DOJ). Los Dreamers con un número de Seguridad Social deberían guardarlo porque es válido de por vida. Aunque no se pueda usar para conseguir empleo, sí se puede usar para temas educativos, bancarios, de alojamiento, entre otros. (Fuente: Centro de recursos legales para los inmigrantes). Los Dreamers en estados donde pueden solicitar un carnet de conducir, deberían hacerlo mientras su permiso de DACA sigue vigente. (Fuente: Centro de recursos legales para los inmigrantes).

Entre los detalles más importantes que deben recordar los Dreamers es que si el Congreso no aprueba una ley de reforma inmigratoria en marzo, la deportación de los jóvenes con DACA no será prioritaria, dijeron funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional el martes según reportó The Washington Post.

Sin embargo, si los Dreamers se encuentran con agentes de inmigración y reciben una orden judicial por parte de ellos, es un requisito que aparezcan en la corte en la fecha indicada. Los datos de los Dreamers que tiene el gobierno no se utilizarán en una redada a menos que sea un problema de seguridad nacional, agregó el Post.