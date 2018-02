Sarah Tew/CNET

Tidal apuesta por Vodafone para llegar a más usuarios en España. El servicio de música de streaming que apuesta por un concepto de contenidos cercano, ha cerrado una alianza con la operadora que permitirá que los clientes obtengan la música en formato Premium o Hi-Fi.

Vodafone ofrecerá tres meses gratis a todos sus clientes de cualquiera de los dos servicios de Tidal, a lo que se debe sumar descuentos que permitirán pagar un poco menos por el servicio una vez se acabe el tiempo de la promoción. Así, en vez de 9.99 euros costará 8.99 euros para la tarifa Premium y de 19.99 euros baja a 17.99 euros para Tidal Hi-Fi.

Los clientes de Vodafone con tarifas Red L y One L disfrutarán de Tidal gratis durante dos años, mientras que los de Red M y One M obtendrán un año. Eso sí, si eligen Tidal no podrán tener fútbol gratis o HBO gratis.

Tidal es el servicio de grandes cantantes como Beyoncé, Calvin Harris, Coldplay y JAY-Z, y que tiene como objetivo encontrar a nuevos artistas locales y generar experiencias con los fans.

En la conferencia de prensa de presentación del servicio en España, Calvin Harris, artista y propietario de Tidal, dijo que ya están preparando varios eventos de Tidal X, la forma con la cual el servicio conecta artistas con fans en un formato ameno y muy cercano.

Tidal no quiso dar a conocer su número de usuarios en el mundo o España. Reportes de diciembre aseguran que la empresa pudo haber inflado sus datos algunos meses atrás, una polémica que casi entorpece el acuerdo de inversión con la operadora Sprint en Estados Unidos, que adquirió el 33 por ciento de la empresa por US$200 millones.