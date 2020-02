ThunderCats Roar llega a Cartoon Network el 22 de febrero: reporte

¿Listos para gritar de nuevo "¡Thunder, Thunder. ThunderCats... Ohhh!"? ThunderCats Roar, el show inspirado en los cómics de mediados de los años 80, hará su debt este mes en Cartoon Network, aunque el tono del reboot es bastante diferente al producto original.

Según un reporte de EW del 4 de febrero, ThunderCats Roar se estrenará el próximo 22 de octubre en el canal Cartoon Network. El primer episodio, "Exodus Part 1 & 2", se emitirá a las 10:30 a.m. hora del Este de EE.UU. Posteriormente, los episodios "The Legend of Boggy Ben" y "Prank Call" se transmitirán el sábado 29 de febrero.

Según la página especializada en entretenimiento, el capítulo inicial cuenta cómo el líder, Lion-O (interpretado por Max Mittelman), lleva a sus amigos de Thundera a la Tierra Tercera, donde reside el malvado Mumm-Ra.

ThunderCats original se transmitió entre 1985 y 1989 con un elenco de personajes que incluían a Cheetara, Panthro, Tygra, Snarf y los hermanos WilyKit y WilyKat. Se trataba de unos alienígenas, con rasgos felinos. El show se basó en los personajes creados por Theodore Walter; fue dirigido por el japonés Katsuhito Akiyama y el guión correspondió a Leonard Starr.

El tono muy serio respondía a la época: capítulos llenos de acción, con personajes musculosos y heroicos o muy malvados. Veamos la presentación de la obra original y luego la de la nueva serie, para comprender el giro:

"Creo que el mundo que construyeron se presta muy bien a la comedia debido a lo tontas, locas y extravagantes que son esas ideas y algunos de esos escenarios", dijo el productor Victor Courtright a EW. "Pero al mismo tiempo, no sería ThunderCats si no tuviera elementos de acción súper geniales porque eso es a lo que la gente volvió", agregó.

Siguiendo la premisa anterior, MIttelman, además de Lion-O, interpretará a WilyKit, el mejor amigo de la inquieta Cheetara (Erica Lindbeck). Patrick Seitz le da voz a Tygra, una figura paterna de Lion-O y al enemigo de todos, Mumm-Ra. Finalmente, Chris Jai Alex encarna al entusiasta genio de la ciencia, Panthro.