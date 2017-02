Thor paga así la renta de su casa en nuevo video de Marvel

​

Marvel publicó la segunda parte de sus videos llamados Team Thor, en los que explora en clave de humor cómo es la vida cotidiana de Thor durante los acontecimientos de Captain America: Civil War (2016).

En agosto pasado Marvel divulgó la primera parte de esta serie de cortometrajes humorísticos y ahora da a conocer la nueva entrega, justo a tiempo para promover el lanzamiento en Blu-ray de la película Doctor Strange (2016).

Estos breves videos en tono humorístico obedecen a que su director, el neozelandés Taika Waititi, realizador también de Thor: Ragnarok, es famoso por los elementos de comedia que dominan sus películas, como What We Do in the Shadows (2014) y Hunt for the Wilderpeople (2016).

De hecho, Waititi difundió el lunes en su cuenta personal en Instagram un adelanto de lo que sería este video.

FACT: Asgardians love pumpkins and gourds.

Esta imagen -- unida a un boceto de la película Avengers: Infinity War mostrado esta semana por Marvel -- sugiere que el Dios del Trueno no empleará solamente su martillo (el célebre Mjolnir de los cómics) sino que combatirá usando una legendaria hacha conocida como Jarnbjorn.

En el segundo video de Team Thor reaparece Darryl Jacobson, roommate de Thor. Ambos tienen una discusión sobre la necesidad de que el superhéroe aporte al pago de la renta del apartamento. El aporte de Thor consiste solamente en calabazas y monedas de Asgard, sin valor en la Tierra.

En Thor: Ragnarok (2017) el superhéroe (Chris Hemsworth) viajará -- se cree que con la ayuda de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) -- a un planeta en el que tienen lugar combates de gladiadores para salvar a Asgard de las garras de la villana Hela (Cate Blanchett). En esta contienda galáctica Thor se reencontrará con Hulk (Mark Ruffalo).

En este filme también participan Tom Hiddleston (Loki), Idris Elba (Heimdall), Anthony Hopkins (Odín), Tessa Thompson (Valkyrie), Karl Urban (Skurge) y Jeff Goldblum (Grandmaster), entre otros.

La película Thor: Ragnarok es producida por Marvel Studios y se estrena el próximo 3 de noviembre en Estados Unidos.

