Thom Yorke, vocalista de la aclamada banda de rock Radiohead, sorprendió a medio mundo el jueves al anunciar su participación como actor y músico en un nuevo cortometraje musical que será estrenado en Netflix el 27 de junio. Su título es Anima y fue dirigido por Paul Thomas Anderson.

Netflix tiene previsto un lanzamiento peculiar para Anima. El corto musical de 15 minutos podrá ser visto gratuitamente el 26 de junio en algunas selectas salas IMAX de diez países. Aquí puedes consultar dónde hay boletos gratis disponibles para ver Anima. Un día después, el 27 de junio, el filme se estrena en Netflix.

Ni la plataforma de streaming ni Anderson han querido llamar a Anima como un video musical. En el póster oficial está identificado como un One-Reeler, que es como se llama en la industria del cine a los cortometrajes de entre 10 y 12 minutos de duración que solo ocupan un rollo de película (one reel). Los one-reelers fueron muy populares en los años 30 y 40 del siglo pasado; usualmente eran dibujos animados o comedias cortas como las de Los 3 Chiflados, que se exhibían antes de un largometraje.

El comunicado de Netflix promete que Anima es una "pieza visual alucinante" y recomienda que la experiencia es mejor si se pone "el volumen alto".

Nominado en ocho ocasiones a los premios Oscar, Paul Thomas Anderson es el director de prestigiosos largometrajes como Phantom Thread (2017), The Master (2012), There Will Be Blood (2007) y Magnolia (1999), entre otras.

No es la primera vez que Thom Yorke y Paul Thomas Anderson colaboran, pues el director ha realizado tres videos musicales para la banda Radiohead. Y el guitarrista del grupo, Jonny Greenwood, es el compositor de la banda sonora de los últimos cuatro largometrajes de Anderson.

Anima se estrena en salas IMAX selectas el 26 de junio y debuta el 27 de junio en Netflix.