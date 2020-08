The X Files tendrá un spinoff humorístico de dibujos animados: reporte

FOX

Pareciera que están de moda los spinoffs en clave de comedia de dramas televisivos. Primero fue Star Trek con la serie animada Star Trek: Lower Decks y ahora le toca el turno a The X Files (1993-2018), según reveló la página Web TVLine el fin de semana.

Aunque The X Files apeló al humor en muchos de sus episodios (especialmente en los escritos por Darin Morgan), era claramente una serie dramática sobre monstruos, extraterrestres y teorías conspirativas. Pero, de acuerdo al reporte de TVLine, la cadena Fox está desarrollando un spinoff de dibujos animados con sesgo humorístico titulado The X Files: Albuquerque.

Reproduciendo: Mira esto: Stanley Tucci y Daveed Diggs nos hablan de su nueva serie...

Chris Carter, creador de The X Files, será productor ejecutivo, con Rocky Russo y Jeremy Sosenko (Paradise PD) a cargo de la escritura del episodio piloto. El estudio Bento Box (Bob's Burgers) será responsable de la animación. Fox ordenó el desarrollo de un guion centrado en "una oficina llena de agentes inadaptados que investigan casos de los archivos X demasiado extravagantes, ridículos o tontos para que Mulder y Scully se molesten en resolverlos", indica TVLine.

Al igual que Star Trek: Lower Decks, que se centra en la tripulación de menor rango e importancia en la flota estelar, en The X Files: Albuquerque tendría como protagonistas al equipo B de los expedientes X. Y existe un antecedente: Gillian Anderson y David Duchovny recrearon sus personajes de Scully y Mulder, respectivamente, en un episodio de 1997 de The Simpsons titulado "The Springfield Files".