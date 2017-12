‘The X Files’: todo lo que sabemos sobre la nueva temporada

FOX

"La verdad está allá afuera", es el lema de la serie The X Files. Pero los detalles de su temporada 11 —que se estrena el próximo 3 de enero— son escasos y poco difundidos.

Así que en este artículo hemos reunido la información disponible sobre el popular programa, que fue relanzado en 2016 tras pasar nueve años fuera del aire.

The X Files trata sobre los casos paranormales e inexplicables que investigan los agentes del FBI Dana Scully (Gillian Anderson) y Fox Mulder (David Duchovny). Muchas de sus historias giran en torno de una conspiración gubernamental que oculta la existencia de seres extraterrestres.

Lanzada en 1993, The X Files se convirtió en un fenómeno mundial a finales de los años 90, dando origen a dos largometrajes en cine, videojuegos, cómics, discos, libros y toda suerte de merchandising.

¿Adiós a Scully?

La actriz Gillian Anderson ha dicho que la temporada 11 podría ser la última en la que interpreta a la agente Scully, aunque sus declaraciones no sonaron definitivas. Quizás cambie de parecer.

No obstante, la temporada 10 de la serie introdujo a una pareja de jóvenes agentes Liz Einstein (Lauren Ambrose) y Kyd Miller (X Robbie Amell), quizás con la idea de preparar el terreno para un spin-off o con el propósito de que el show prosiga con otros personajes.

Un video de detrás de cámara difundido esta semana sugiere la posibilidad de que un ciclo de The X Files concluye con la temporada 11.

Más episodios

Debido a la recepción positiva que tuvo The X Files en enero de 2016, cuando tuvo seis episodios, la temporada 11 consiste en 10 episodios. Esto permitirá que haya más variedad de temas y poder desarrollar mejor los capítulos asociados a la "mitología" original del programa, que tiene que ver con la invasión extraterrestre y la conspiración del Gobierno.

Romance en puertas

En la temporada 10 de la serie (2016) queda claro que Mulder y Scully ya no son pareja. Pero Chris Carter, creador de la serie, insinuó en Comic-Con 2017 de Nueva York que el dúo de agentes estará muy unido. "A la distancia de un beso", aseguró. No en balde se dice que dónde hubo fuego, cenizas quedan.

Un virus como amenaza

La trama principal de la temporada 10 dejó en ascuas a los espectadores, luego de que los villanos liberaran un virus alienígena capaz de acabar con la humanidad. Según la revista TV Guide, la temporada 11 mostrará cómo Mulder fue curado del virus y cómo ahora Scully es quien está al borde de la muerte.

William reaparece

El primer tráiler de la nueva temporada reveló que William, el hijo de Mulder y Scully, reaparecerá. Chris Carter adelantó en Comic-Con 2017 de Nueva York que William jugará un "papel esencial" en los próximos episodios. William era apenas un bebé en la temporada 9, cuando Scully lo dio en adopción a la familia Van De Kamps para protegerlo; desde entonces no se le ha visto.

Rostros familiares y nuevos personajes

Además de Mulder y Scully, la temporada 11 también incluirá varios personajes regulares de la serie, el director Walter Skinner (Mitch Pileggi), el siniestro Hombre del Cigarrillo (William B. Davis), la agente Mónica Reyes (Annabeth Gish) y el agente Jeffrey Spender (Chris Owens), entre otros.

Pero los nuevos episodios introducirán a un nuevo personaje, Erika Price, líder de una misteriosa organización, quien será interpretada por la veterana actriz Barbara Hershey. Haley Joel Osment, de la serie Silicon Valley, figurará como actor invitado en un episodio.

Los guionistas de siempre

Una buena noticia de la temporada 11 de The X Files es que contará con guiones escritos por tres escritores veteranos de la serie, como Glen Morgan, James Wong y Darin Morgan, éste último es autor de algunos de los episodios más ingeniosos del programa, como Clyde Bruckman's Final Response y Mulder and Scully Meet the Were-Monster (quizá el mejor de la temporada 10).

Mayor presencia femenina

Además, Fox incorporó a tres mujeres al equipo de escritores, en respuesta a las críticas hechas por Gillian Anderson sobre la falta de voces femeninas en los guiones: un episodio fue escrito por Karen Nielson y otro fue concebido al alimón por Kristen Cloke y Shannon Hamblin. Asimismo, hubo dos capítulos dirigidos por las directoras Carol Baker y Holly Dale.

