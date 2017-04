‘The X Files’ regresará a la TV con 10 nuevos episodios

Agrandar Imagen FOX

Nunca debe subestimarse el poder de la nostalgia. El revival de The X Files prosigue pues hoy FOX confirmó que dio luz verde a la producción de 10 nuevos episodios para transmitirlos durante la temporada 2017-2018.

La serie se transmitió originalmente entre 1993 y 2002, pero volvió con gran éxito en enero de 2016, en lo que FOX llamó un "evento televisivo" pues consistió en apenas seis episodios.

Pero fue tal el éxito que la cadena logró que sus estrellas, Gillian Anderson y David Duchovny -- quienes interpretan a los agentes Dana Scully y Fox Mulder -- y el creador del show, Chris Carter, hicieron espacio en sus agendas para empezar a filmar este mismo verano los nuevos capítulos.

En un comunicado suscrito por David Madden, presidente de la cadena FOX, se explicó que "la creatividad de Chris, junto con el brillante trabajo de David y Gillian, continúan impulsando este fenómeno de la cultura pop, y no podemos esperar a ver los nuevos misterios que Mulder y Scullly resuelven en estos nuevos capítulos de The X Files".

Técnicamente, estos 10 nuevos episodios calificarían como la temporada 11 de The X Files. FOX no reveló una fecha de estreno pero cabe imaginar que pudiera ser a finales de 2017 o en enero de c2018; no en balde, esta fecha le funcionó al programa cuando regresó a la pantalla en enero de 2016.

Según la página Web IndieWire, el regreso de The X Files en 2016 tuvo una audiencia de 16 millones de espectadores y se ubicó en el segundo lugar como el drama más visto en un canal de señal abierta.

Estrenada en 1993, The X Files fue la primera serie que fue un fenómeno de Internet, la pionera en ser debatida en foros online. A los tres años de lanzada, ya había más de 100 páginas Web dedicadas al programa.

Chris Carter afirmó que la serie abordaría en su revival los mismos géneros que hicieron popular a The X Files en los años 90: una mezcla de teorías conspirativas, ciencia ficción, procedimientos policiales y monstruos basados en leyendas urbanas.

