The Witcher: Estreno, tráiler y todo lo que sabemos de la serie de Netflix

Geralt de Rivia, el antihéroe más sexy de los videojuegos está muy cerca de aparecer en las pantallas y eso tiene a los fanáticos del personaje al borde de la locura.

The worst monsters are the ones we create. pic.twitter.com/OIJeWwCYFK — The Witcher (@witchernetflix) July 1, 2019

El protagonista de The Witcher debutó primero en los los libros del polaco Andrzej Sapkowski, pero no fue hasta que protagonizó la saga de juegos creados por CD Projekt RED en 2007, que el brujo consiguió el impacto mundial. Dicho de otra forma, muchas personas no saben que se trata de un personaje de la literatura fantástica.

Así que para aquellos que no conocen el backstory de The Witcher, aquí les va un rápido resumen: Sapkowski participó en un concurso de cuentos y su historia quedó en el tercer lugar, siendo publicada en la revista Fantastyka en 1986. El elogio de la crítica literaria le permitió desarrollar un libro de cuentos y después una historia episódica, de carácter fantástica.

Entre 1994 y 1999 fueron publicadas cinco novelas que componen el cuerpo central de la saga. Sus nombres son: La sangre de los elfos, Tiempo de odio, Bautismo de fuego, La torre de la golondrina, y La dama del lago.

El personaje principal de la obra es Geralt de Rivia, un cazador de monstruos modificado mediante diferentes procesos alquímicos. Su fuerza y reflejos, por ejemplo, están muy por encima de los humanos. CDProjekt RED vio potencial en esta historia para desarrollar un videojuego y la empresa no se equivocó.

A continuación te contamos lo que se sabe de ese paso de las consolas a la televisión.

The Witcher: La trama

Geralt de Rivia es un ser que busca su lugar en el mundo. Durante sus travesías, se encontrará con diferentes humanos que pondrán en tela de juicio el viejo dilema moral entre quién es la bestia y quién el ser razonable. Aparentemente, los primeros ocho capítulos, según vimos en algunas imágenes, cuentan el inicio del personaje y su evolución.

"Las historias de Witcher siguen a una familia poco convencional, que se une para luchar por la verdad en un mundo peligroso", dijeron Sean Daniel y Jason Brown, productores ejecutivos de la serie a Variety. "Los personajes son originales, divertidos y constantemente sorprendentes, y estamos ansiosos por darles vida en Netflix, el hogar perfecto para contar historias innovadoras", agregaron.

Tomasz Baginski y Jarek Sawko, del estudio de efectos especiales Platige Image, involucrados en el proceso, no han querido soltar prenda y han repetido el mismo mantra en diferentes entrevistas: "Es una historia sobre el hoy y los desafíos a los que nos enfrentamos, pero escondido bajo una cubierta de fantasía. Es una historia sobre nosotros, sobre el monstruo y el héroe que está en nuestros corazones".

La sinopsis oficial es la siguiente: "The Witcher es el relato épico que une el destino y la familia. Geralt de Rivia, un solitario cazador de monstruos, lucha por encontrar su lugar en un mundo donde las personas pueden ser más despiadadas que las bestias. Pero cuando el destino lo lleva a una poderosa hechicera y a una joven princesa con un peligroso secreto, juntos deberán aprender a navegar en un volátil continente".

Los protagonistas

Henry Cavill es el encargado de protagonizar la serie. Largas y profundas discusiones se dieron en las redes sociales apenas se supo que el protagonista de Superman fue el elegido. ¿Por qué? Porque en los libros se dice que El Brujo, como le apodan, tiene más de 100 años (que no se notan gracias a sus poderes mágicos) y su aspecto responde a la de un hombre entre 45 y 50 años. En efecto Cavill (36 años) parecía demasiado joven, pero una vez que el maquillaje hizo lo suyo, muchos fanáticos aplaudieron la decisión.

Según Netflix, Ciri, la princesa de Cintra, será interpretada por Freya Allan (Into The Badlands). Otros personajes de la corte en Cintra incluirán a la Reina Calanthe, personificada por Jodhi May (Game of Thrones) y su esposo, el caballero Eist, Björn Hlynur Haraldsson (Fortitude). También estará el druida Mousesack (Adam Levy en Knightfall).

Otro personaje crucial de la saga es la hechicera Yennefer, quien será interpretada por Anya Chalotra (The ABC Murders). Como líder de la academia mágica en Aretuza está Tissaia, encarnada por MyAnna Buring (Ripper Street). A Yennefer se le unen otros hechiceros novatos, Fringilla -- Mimi Ndiweni (Black Earth Rising) -- y Sabrina -- Therica Wilson-Read (Suicide Club).

Tráiler y fotos

El primer tráiler de The Witcher se publicó el 19 de julio. Las escenas confirman que, al menos en su primera temporada, Geralt de Rivia no ha adquirido todo su potencial, pues vemos a Cavill sin barba y sin la famosa cicatriz de los videojuegos. Por lo tanto, es probable que los primeros ocho capítulos funcionen para explicar la evolución del personaje principal.

Puedes ver el primer tráiler a continuación:

El jueves 31 de octubre se lanzó el segundo tráiler. La confirmación de elfos, monstruos, princesas, reyes y grandes batallas en la trama, además de una obvia disputa por el poder, nos lleva a pensar que estamos ante un cruce de Lord of The Rings con Game of Thrones. Puedes echarle un ojo al avance:

Netflix también ha soltado a cuenta gotasalgunas fotos de la serie, para que conozcamos cómo lucen los personajes. Estos son los principales:

Fecha de Estreno

The Witcher se estrenará el 20 de diciembre de 2019 en Netflix.