¿Es The Witcher el nuevo Game of Thrones? Los tuiteros dicen que sí

The Witcher embrujó a los tuiteros. La serie de Netflix se estrenó este 20 de diciembre y la mayoría de comentarios en la red social apunta a un nuevo show de colección.

La respuesta de los fanáticos está en sintonía con la reseña de CNET en Español: "Te adelanto que esta serie sí que logra lo que ni Carnival Row, ni See, ni His Dark Materials han conseguido antes que ella. Hacerse un hueco en el lugar de nuestro corazón televisivo que dejó Game of Thrones".

La serie sobre el hechicero cazamonstruos y que protagoniza Henry Cavill (Man of Steel), está en boca de todos y por eso #TheWitcherNetflix ha sido la segunda tendencia mundial en Twitter durante este 20 de diciembre.

Serie favorita

Mejor que Game of Thrones

Muy fiel a los libros

Voy por el capítulo 3 y es lo más fiel s los libros que te puedas imaginar #TheWitcherNetflix pic.twitter.com/kXrJ1OzKGt — Laro (@Laro_99) December 20, 2019

Gerald lo consigue

Visto el primer capítulo de #TheWitcherNetflix y madre del amor hermoso, me ha gustado todo, muchas ganas de seguir viéndola.

Henry Cavill es un Gerald brutal. pic.twitter.com/M8eDFjN9Kj — Carlos (@_NightmareSP_) December 20, 2019

Comparación impostergable

Visualmente impactante #TheWitcherNetflix pero será imposible no compararla con GoT. pic.twitter.com/2oXuBsLtvQ — Rafael Alatorre (@rafael_alatorre) December 20, 2019

Sin spoilers

No os preocupéis, aquí no se hacen spoilers, sólo os vengo a decir que, el episodio 3, uff, el episodio 3... 🤤 #TheWitcherNetflix 😍 pic.twitter.com/qvxaGw08Rt — (っ◔◡◔)っ 𝕵𝖆𝖛𝖞𝕾𝖔𝖚𝖑𝖘 🏹 (@simiorz) December 20, 2019

En contra

Estoy viendo #TheWitcherNetflix y no está mal, pero no hace justicia a las obras maestras que son los videojuegos (y quizás algún libro de la saga).

Henry Cavill hace un buen papel, eso sí.

Estéticamente es horrible, oscuridad y bruma digital.

A ver si mejora en los siguientes. pic.twitter.com/AEwMVr25eC — Colorful Screen (@ColorfulScreen_) December 20, 2019

Los planes del día