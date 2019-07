The Witcher: Mira el primer tráiler de la serie de Netflix

Netflix lanzó el viernes 19 de julio el primer tráiler de la esperada serie de fantasía The Witcher, en un panel dedicado al show en la convención Comic-Con 2019 de San Diego. La serie está protagonizada por Henry Cavill (Man of Steel) y está inspirada en las siete novelas del género de fantasía heroica escritas por el autor polaco Andrzej Sapkowski.

El avance revela un gran nivel de producción, pues The Witcher busca atraer por igual a los fanáticos de la serie Game of Thrones y de las películas de The Lord of the Rings. The Witcher también cuenta con millones de fans del videojuego, cuyo primer título fue lanzado en 2007.

La serie The Witcher cuenta la historia de Geralt de Rivia (Cavill), un legendario cazador de monstruos quien deberá buscar y proteger a Ciri (Freya Allan), emperatriz de Nilfgaard y aprendiz de hechicera. El avance también destaca la participación de otro personaje crucial en la historia, la bruja Yennefer de Vengerberg, interpretada por Anya Chalotra.

The Witcher todavía no tiene fecha de estreno en Netflix.