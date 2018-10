Netflix

Netflix ha revelado finalmente el miércoles los nombres del elenco de la serie The Witcher, basada en las novelas del escritor polaco Andrzej Sapkowski. Esta saga de libros ha dado origen a una popular serie de videojuegos, así como a películas, series televisivas y cómics en Polonia.

Con este anuncio la plataforma de streaming pone fin a una controversia originada en el supuesto hecho de que la serie buscaba actrices "negras, asiáticas y de otras minorías étnicas no blancas" para el personaje de Ciri.

Esto molestó a algunos fanáticos polacos de la saga, pues consideraban que la serie pretendía minimizar las raíces eslavas de las novelas de Sapkowski. The Witcher es, a fin de cuentas, una saga de la que se sienten muy orgullosos los polacos.

Según Netflix, el importante papel de Ciri, la princesa de Cintra, será interpretado por Freya Allan (Into The Badlands). Otros personajes de la corte en Cintra incluirán a la Reina Calanthe -- personificada por Jodhi May (Game of Thrones) -- y su esposo, el caballero Eist -- Björn Hlynur Haraldsson (Fortitude) --, junto con el druida Mousesack (Adam Levy en Knightfall).

Otro personaje crucial de la saga es la hechicera Yennefer, quien será interpretada por Anya Chalotra (The ABC Murders). Como líder de la academia mágica en Aretuza está Tissaia, encarnada por MyAnna Buring (Ripper Street). A Yennefer se le unen otros hechiceros novatos, Fringilla -- Mimi Ndiweni (Black Earth Rising) -- y Sabrina -- Therica Wilson-Read (Suicide Club).

The Witcher tiene como protagonista a Henry Cavill (Mission Impossible: Fallout), quien da vida al héroe de la saga, Geralt de Rivia. El resto del reparto se anunciará próximamente.

La sinopsis oficial de la serie es la siguiente: "The Witcher es el relato épico que une el destino y la familia. Geralt de Rivia, un solitario cazador de monstruos, lucha por encontrar su lugar en un mundo donde las personas pueden ser más despiadadas que las bestias. Pero cuando el destino lo lleva a una poderosa hechicera y a una joven princesa con un peligroso secreto, juntos deberán aprender a navegar en un volátil continente".

"El casting de The Witcher ha sido uno de los proyectos más grandes de mi carrera y, sin duda, el más emocionante. No puedo esperar a que estos maravillosos actores den vida a esos personajes tan icónicos y queridos en la pantalla", comentó en un comunicado Lauren Schmidt Hissrich (Daredevil, The Defenders), showrunner de The Witcher.

The Witcher se estrenará en Netflix en 2019, aunque todavía no se ha revelado su mes de lanzamiento.

