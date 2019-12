Katalin Vermes/Netflix

Es difícil hablar de The Witcher, la nueva serie protagonizada por Henry Cavill (Man of Steel) y basada en una saga de novelas polacas de género fantástico, sin desvelar alguno de los muchos detalles de su argumento que Netflix prefiere que no te cuente. Vamos a respetar su voluntad. Pero ya te adelanto que esta serie sí que logra lo que ni Carnival Row, ni See, ni His Dark Materials han conseguido antes que ella. Hacerse un hueco en el lugar de nuestro corazón televisivo que dejó Game of Thrones. Ya sabes ese ocupado por una serie de género fantástico con criaturas mitológicas e historia compleja, personajes carismáticos, ingredientes épicos y la cantidad justa de maquinaciones políticas y tensión sexual resuelta en la pantalla.

The Witcher, que se estrena este 20 de diciembre y tiene una primera temporada de ocho episodios de los que he visto seis, está ambientada en el Continente, "producto de un evento cósmico que causó que todas las dimensiones del universo colisionaran y se abrieran, dejando a todos sus habitantes en el Continente", según explican las notas de producción de este título sobre el lugar donde se ambienta la acción de The Witcher. El Continente está habitado por humanos, elfos, gnomos, bestias, enanos, magos y sí, dragones.

La mitología de esta serie es compleja. Y en los primeros episodios es difícil no perderse a ratos si la serie se consume sin haber leído antes los libros originales o conocer parte de esta historia por los exitosos videojuegos desarrollados a partir de 2007 y que le han dado reconocimiento internacional a The Witcher. Hay reinos enfrentados, luchas por el poder, guerras, hechizos, sacrificios, mutantes, misiones imposibles y saltos entre personajes diferentes que están relacionados de algún modo, sin que sepamos cómo.

Netflix

A partir del quinto y sexto episodios todo empieza a tener sentido y estás cada vez más familiarizado con los reinos de Cintra y Nilfgaard, con la reina Calanthe (Jodhi May) y su séquito o con los miembros de la hermandad de hechiceros. Las piezas comienzan a encajar y te sientes en casa. Además que empiezas a sentir cariño por estos personajes. Sé paciente, presta atención y pronto te verás recompensado.

En el centro de esta historia está nuestro protagonista, el witcher o brujo Geralt de Rivia (Cavill). Se trata de un cazador de monstruos a sueldo que no acaba de ganarse la vida demasiado bien en un mundo donde cada vez quedan menos brujos y en una profesión extremadamente peligrosa y precaria. "A veces hay monstruos, a veces hay dinero. Raramente hay ambas cosas", dice lacónicamente Geralt durante un momento de la serie para ilustrar su situación.

La mandíbula perfecta y los músculos imponentes de Cavill le dan a Geralt peso y carisma. Al principio choca un poco la elección del actor por interpretar al protagonista de esta historia con una voz exageradamente grave, casi como de superhéroe de DC que ha escuchado demasiadas veces la versión de Christian Bale de Batman. Pero pronto te acostumbrarás a ese tono del guerrero taciturno. Geralt es un hombre de pocas palabras y cuyo interlocutor preferido es su caballo, Roach.

Si en Game of Thrones no había nada como una conversación entre Varys y Tyrion, aquí el equivalente son las confesiones que Geralt le hace a su caballo, explicándole cómo mató a su primer monstruo o pidiéndole perdón por su comportamiento. Son momentos que nos ofrecen una ventana a la personalidad y el pasado del protagonista.

Netflix

Los otros dos personajes principales de esta historia, y no te voy a contar de qué forma están vinculados con Geralt, son la hechicera Yennefer (Anya Chalotra) y la joven heredera del reino de Cintra, Ciri (Freya Allan). Yennefer sobre todo conseguirá hechizarte de la misma forma que logra hacerlo con aquellos humanos que la rodean.

"Nos hemos basado sobre todo en los libros y hemos hecho cambios sobre todo por temas de ritmo y para reordenar la narrativa", explica Lauren Schmidt Hissrich, coordinadora de guión de The Witcher, en las notas de producción de la serie. "Estamos entretejiendo las historias en un orden cronológico diferente al de las novelas pero usamos historias y algunos diálogos de los libros".

A pesar de que The Witcher sea un drama de dimensiones épicas donde no faltan las secuencias de acción con batallas sangrientas o cacerías de criaturas mitológicas, la serie incluye también cierto sentido del humor. Un humor que viene servido en los intercambios entre Geralt y el bardo Jaskier (Joey Batey), pero también está contenido en los comentarios afilados de Yennefer o la desafección de Geralt.

"Las infancias felices se convierten en compañía aburrida", sentencia Yennefer en un momento de la serie con esa acidez que la caracteriza.

Netflix

La estética de este título es rica y extremadamente cuidada, desde la decoración, a la iluminación y el vestuario. "Queríamos rendir homenaje a las raíces eslavas de esta historia", explica el diseñador de producción de la serie, Andrew Laws. "Pero también tratamos de darle algo nuevo. Nos inspiramos en pueblos medievales como la antigua ciudad amurallada de Nuremberg. Tuvimos en cuenta la arquitectura de Asia, Oriente Medio, Egipto, Japón, India".

El Continente de The Witcher se rodó en Budapest, en Hungría, y sus alrededores. Pero la serie también se filmó en las islas Canarias españolas, además de Austria y Polonia. Ese uso de exteriores de diferentes países recuerda un poco también la riqueza de localizaciones con la que Game of Thrones nos dejaba viajar por el universo de Westeros cada temporada.

Y luego está la música, que en The Witcher es de la pareja de compositores formado por Sonya Belousova y Giona Ostinelli (juntos trabajaron en The Romanoffs). Solo te diré que el leitmotif de Yennefer es lo suficientemente prometedor como para que me recordara la sutileza del tema con el que Cersei disfrutó viendo cómo saltaba por los aires el Gran Septo de Baelor.

The Witcher se estrena en Netflix el 20 de diciembre.