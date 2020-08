The Witcher llega a iOS y Android como juego de realidad aumentada

Agrandar Imagen netflix

El brujo Geralt de Rivia llega a las pantallas móviles con un nuevo juego que te hará salir a destrozar monstruos.

La productora de juegos Spokko anunció The Witcher: Monster Slayer para Android y iOS. El juego tiene funciones de realidad aumentada, por lo que piensa en este juego como Pokémon Go para adultos, pero en lugar de capturar curiosas criaturas, tendrás que destrozar monstruos a tu alrededor.

En The Witcher estarás en los zapatos de Geralt, un personaje que surgió de la literatura pero que ya ha conquistado en forma de serie y de videojuego, y podrás cazar, investigar y rastrear monstruos y diferentes criaturas. El juego, al basarse en realidad aumentada, se adaptará a la luz del día de tu alrededor y cambiará dependiendo del clima.

The Witcher: Monster Slayer ofrecerá una experiencia de búsqueda a tu alrededor, pero también contará con una especie de modo historia para avanzar y progresar hasta convertirte en, como lo define Spokko, en un cazador de monstruos profesional. Spokko también promete gráficos a la altura de las grandes consolas.

La productora no anunció cuándo llegará el juego a móviles, pero seguramente todavía tardará un poco ante la pandemia que ha obligado a casi todo el mundo a confinarse y no poder salir a las calles a menos que sea necesario. Y cazar monstruos no es una prioridad — por ahora.

