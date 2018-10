Netflix

Admitámoslo: parece el hermano perdido de los Targaryen en Game of Thrones. Pero es la primera imagen del actor Henry Cavill como Geralt de Rivia en la serie The Witcher, que Netflix produce con miras a estrenarla en 2019.

La plataforma de streaming divulgó la imagen Netflix el miércoles para anunciar el inicio del rodaje de The Witcher en Hungría. Además de la fotografía, Netflix publicó un breve video en redes sociales del actor ya personificando al personaje.

Get your first look at Henry Cavill in The Witcher! pic.twitter.com/1O2eWS1MkP — Netflix US (@netflix) October 31, 2018

The Witcher tiene como protagonista a Henry Cavill (Mission Impossible: Fallout), quien da vida a Geralt de Rivia, héroe de cinco novelas y dos libros de cuentos escritos por el autor polaco Andrzej Sapkowski. The Witcher es también una popular serie de videojuegos, del cual su tercera parte, The Witcher 3: Wild Hunt, fue elegido juego del año 2015 en los Game Awards.

La sinopsis oficial de la serie es la siguiente: "The Witcher es el relato épico que une el destino y la familia. Geralt de Rivia, un solitario cazador de monstruos, lucha por encontrar su lugar en un mundo donde las personas pueden ser más despiadadas que las bestias. Pero cuando el destino lo lleva a una poderosa hechicera y a una joven princesa con un peligroso secreto, juntos deberán aprender a navegar en un volátil continente".

Además de Cavill, en el elenco también participan Freya Allan (Into The Badlands) como Ciri; Anya Chalotra (Wanderlust) como Yennefer; Jodhi May (Genius) como Calanthe; Björn Hlynur Haraldsson (Fortitude) como Eist; Adam Levy (Knightfall) como Mousesack; MyAnna Buring (Ripper Street) como Tissaia; Mimi Ndiweni (Black Earth Rising) como Fringilla; Therica Wilson-Read (Profile) como Sabrina; y Millie Brady (The Last Kingdom, Teen Spirit) como Renfri.

The Witcher se estrenará en Netflix en 2019, aunque todavía no se ha revelado su mes de lanzamiento.

