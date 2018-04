Apple Music y Spotify aseguran haber sido la plataforma más utilizada para escuchar My Dear Melancholy, el álbum más reciente de The Weeknd, el músico de R&B.

A principios de semana, se reportó que Apple Music generó 26 millones de streams (o reproducciones) del álbum en las primeras 24 horas de su disponibilidad. La canción principal del álbum, Call Out My Name, generó 6 millones de streams, casi el doble —de los 3.5 millones de streams de la misma canción— en Spotify, según Republic Records, la discográfica de The Weeknd.

Sin embargo, Spotify dijo a The Verge que su cifra inicial estuvo mal calculada y que, en realidad, el álbum tuvo un mejor debut en el servicio musical sueco. Según las nuevas cifras, el álbum tuvo 29 millones de streams en las primeras 24 horas, mientras que el single obtuvo 7.5 millones de reproducciones en Spotify.

La firma sueca, que recientemente hizo su debut en bolsa, no explica a qué se debe la revisión de sus cifras. Apple no ha dado una cifra exacta de las reproducciones en su plataforma de streaming y la compañía no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNET en Español.

Sería lógico que Spotify tenga más reproducciones que Apple Music, pues el servicio de origen europeo amasa una base de usuarios de 120 millones (entre usuarios de la versión gratuita y los suscriptores), mientras que Apple Music tiene 38 millones de suscriptores (el servicio de Apple no tiene versión gratuita).