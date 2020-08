The Umbrella Academy 2: Te explicamos su final

Netflix

Este artículo va dirigido a quienes ya vieron completa la segunda temporada de The Umbrella Academy, pues discute los cuatro minutos finales de su episodio final, que sienta las bases para lo que podría ser una tercera temporada de la serie, lo que todavía no ha anunciado Netflix pero que luce probable.

Así que si no quieres arruinarte la temporada 2, mejor no sigas leyendo.

El episodio 10, titulado The End of Something, muestra cómo los seis integrantes de la Academia Paraguas -- Vanya (Elle Page), Luther (Tom Hopper), Allison (Emmy Raver-Lampman), Diego (David Castañeda), Klaus (Robert Sheehan) y Number Five (Aidan Gallagher) logran derrotar a The Handler (Kate Walsh) y a los agentes asesinos de la Comisión, evitando así la destrucción del mundo en 1963. También descubren que Lila (Ritu Arya) es otro de los niños con superpoderes nacidos el mismo día de 1989.

Reproduciendo: Mira esto: Series perfectas para confinar a sus personajes

Entonces, ya restablecido el orden, los héroes deciden usar los maletines que dejaron atrás los agentes de la Comisión del Tiempo para regresar a la época actual, al presente en el que se desarrolló la primera temporada. Cruzan el portal juntos y llegan de nuevo al gran salón de la sede de la Academia Paraguas, donde fueron criados de niños por su padre adoptivo, el Dr. Reginald Hargreeves (Colm Feore).

Todo parece estar bien; toman un periódico en una mesa y comprueban que llegaron al 2 de abril de 2019, un día después del Apocalipsis visto al final de la temporada 1. ¡El plan funcionó! Pero descubren que hay un retrato de su hermano muerto Ben (Justin H. Min) sobre la chimenea y que su padre, Reginald Hargreeves, está vivo pero no los reconoce; y les dice: "Esta es la Sparrow Academy (Academia Gorrión)". Y en el fondo se ven las siluetas de cinco jóvenes parecidos a los de la Academia Paraguas. Y de las sombras emerge otro Ben (Justin H. Min), con peinado distinto y cicatrices en el rostro, quien grita: "Padre, ¿quiénes son estos pendejos?"

Y así termina la segunda temporada de The Umbrella Academy. 😱

The Umbrella Academy: Todas las nuevas imágenes de la temporada 2 [fotos] Ver fotos +9 Más

Está claro que llegaron al tiempo presente y que el mundo no fue destruido, pero estos últimos cuatro minutos sugieren que los héroes, al cruzar el portal del espacio/tiempo, arribaron a un 2019 alternativo, en el que no existe la Academia Paraguas y su padre adoptivo está vivo.

¿Cómo se creó un universo paralelo?

Como saben los fanáticos de los viajes en el tiempo en Back to the Future (1985) y de Avengers Endgame (2019), cualquier cambio que provocas en el pasado da origen a una nueva línea de tiempo. Así que al conocer los integrantes de la Academia Paraguas a su padre adoptivo en 1963, éste pudo haber decidido entonces no adoptarlos en 1989 y preferir crear otro grupo de superhéroes.

De allí que Sir Reginald Hargreeves haya decidido crear la Sparrow Academy. Esto tiene lógica, pues Sir Reginald no conoció a Ben en 1963, así que tiene sentido que él sea parte de la Sparrow Academy.

En la temporada 1 se reveló que 43 mujeres alrededor del mundo dieron a luz al mismo tiempo el 1 de octubre de 1989, y que estos bebés son superdotados. Así que hay suficientes candidatos potenciales a superhéroes para que Sir Reginald formase un nuevo grupo.

Es evidente por el encuentro que Sir Reginald tuvo con los integrantes de la Academia Paraguas, que éstos no fueron de su agrado, salvo Number Five. Según la página Web Digital Spy, en los cómics de The Umbrella Academy, al final del capítulo titulado Hotel Oblivion, el autor Gerard Way introduce a un nuevo grupo misterioso, vestidos todos de rojo y con el emblema de un gorrión en el pecho.

Estos otros personajes también tienen superpoderes y son acompañados por un cubo flotante. Uno de ellos emite rayos láser por sus ojos -- al estilo Homelander en The Boys --, otra se transforma en una bandada de gorriones y un tercero se apuñala con un cuchillo pero sus contrincantes son los que sienten el dolor de la herida.

La revelación de que Lila es una "hermana" de la Academia Paraguas y la existencia de otro grupo con superpoderes, indica que el misterio del origen de estos 43 bebés en 1989 -- ¿por qué tienen estas habilidades sobrehumanas? -- es una de las grandes preguntas que intentará responder la serie en una posible tercera temporada.

¿Qué harán los seis héroes de la Academia Paraguas? ¿Pueden regresar a la línea de tiempo original, a la realidad de la que provienen? ¿Se harán amigos o enemigos de la Sparrow Academy? ¿Cómo lidiarán con su padre vivo en este universo paralelo cuando en la línea de tiempo original está muerto?

La temporada 2 de The Umbrella Academy ya está disponible en Netflix.