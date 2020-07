The Umbrella Academy: La segunda temporada ya tiene tráiler

Netflix

Estos no son superhéroes al estilo Avengers o Justice League. Los héroes de la serie The Umbrella Academy están llenos de conflictos juveniles y deben usar sus súper poderes para salvar a la Tierra (y a la Luna) de una destrucción segura, como muestra el tráiler de la segunda temporada, lanzada por Netflix el jueves, 28 de mayo.

La serie cuenta la historia de un excéntrico grupo de jóvenes superdotados que comparten la misma fecha de nacimiento y que fueron adoptados por el multimillonario Sir Reginald Hargreeves, creador de la Academia Paraguas (The Umbrella Academy) para entrenar a estos niños como superhéroes.

The Umbrella Academy está basada en las historietas escritas por Gerard Way (de la banda My Chemical Romance), ilustradas por Gabriel Bá y publicadas por la editorial Dark Horse Comics.

El elenco está liderado por Ellen Page (Vanya), Tom Hopper (Luther/Spaceboy), Emmy Raver-Lampman (Alison/The Rumor), Robert Sheehan (Klaus/The Séance), David Castañeda (Diego/The Kraken), Aidan Gallagher (Número Cinco) y Justin Min (Número Seis). Steve Blackman (Fargo, Altered Carbon) es el showrunner.

La segunda temporada de The Umbrella Academy se estrena el 31 de julio de 2020.