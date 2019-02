The Umbrella Academy: Conoce a los nuevos superhéroes de Netflix

Christos Kalohoridis/Netflix

Netflix estrenó el 15 de febrero su nueva serie original de superhéroes The Umbrella Academy, basada en la serie de historietas escritas por Gerard Way (líder y vocalista de la banda de rock My Chemical Romance) e ilustrada por Gabriel Bá. La primera temporada dispone de 10 episodios y cuenta con el protagonismo de la actriz Ellen Page, nominada al Oscar a mejor actriz en 2008.

The Umbrella Academy fue publicada originalmente en 2007 por el sello editorial Dark Horse Comics. Desde entonces ha adquirido un estatus de culto, pues sus personajes no son superhéroes perfectos y moralmente correctos, al estilo Superman o Spider-Man, por poner un ejemplo, sino son figuras con traumas y conflictos sin resolver.

El origen de la historia es que en en el mismo día de 1989 nacen 43 niños cuyas madres, sin relación entre ellas, no presentaban síntomas de estar en estado hasta el día anterior. Siete de estos bebés son adoptados por el multimillonarios Sir Reginald Hargreeves, quien crea la Academia Paraguas (The Umbrella Academy) para preparar a estos niños al momento en que deban salvar el mundo.

Lo que no contaba Hargreeves es que al arribar estos niños a la adolescencia, surgieron las peleas entre ellos y el grupo se separó. La serie comienza en el momento en que los seis miembros sobrevivientes del grupo se reúnen con motivo de la muerte de su progenitor. Y descubren que deben trabajar juntos para prevenir el fin del mundo.

Adaptada a la televisión por Steve Blackman (Fargo, Legion, Altered Carbon), la serie tiene lugar en un universo alternativo, en el que el presidente estadounidense John F. Kennedy no fue asesinado en Dallas en 1963, por ejemplo.

Page es el rostro más conocido del elenco; ella interpreta a Vanya, también conocida como El violín blanco. Es la única integrante de The Umbrella Academy que carece de superpoderes. Junto con ella trabajan Tom Hopper (Game of Thrones) como Luther/Spaceboy, un astronauta con fuerza sobrehumana; David Castañeda es Diego/The Kraken, con destreza para lanzar cuchillos; Emmy Raver-Lampman encarna a Alison/The Rumor, con la habilidad de manipular la realidad con mentiras; Robert Sheehan (Mortal Engines) como Klau/The Séance, capaz de hablar con los muertos y con el poder de la telekinesis; y Aidan Gallagher como Number Five, que puede viajar en el tiempo y mantiene su apariencia de adolescente.

La primera temporada de The Umbrella Academy está actualmente disponible en Netflix.

