The Umbrella Academy fue la serie más buscada en Google en Estados Unidos

El programa más popular en Estados Unidos fue The Umbrella Academy, según el sitio HighSpeedInternet, proveedor de Internet que revisó cuáles fueron las series más buscadas a través de Google en cada estado. ¿Y Stranger Things? Pues parece que los espectadores tienen otros intereses.

"Estrenada en febrero de 2019, The Umbrella Academy fue vista por 45 millones de hogares en las primeras cuatro semanas. Y fue el programa de Netflix más buscado en Google en 15 estados durante 2019", explica el informe, publicado el 16 de diciembre.

La sinopsis de The Umbrella Academy es la siguiente: "Un mismo día de 1989, 43 niños nacieron sin explicación de madres que tampoco presentaban ninguna conexión entre ellas ni indicios de estar embarazadas. Siete de ellos fueron adoptados por un multimillonario, creador de la academia de superhéroes The Umbrella Academy y responsable de preparar a sus 'hijos' para salvar Al mundo".

Netflix anunció una segunda temporada, aunque todavía no hay fecha pautada para el estreno.

El segundo programa más popular fue Orange is the New Black, seguido de Black Mirror. Por su parte, Stranger Things, sorprendentemente, solo tuvo el primer puesto en un estado: Utah.

HighSpeedInternet.com, que ha seguido estas tendencias durante años, explicó que "Orange Is the New Black reclamó el honor de ser el show de Netflix más popular de 11 estados en 2019. Dos de estos estados, West Virginia y Michigan, también favorecieron el show el año pasado (y ha sido el show de Netflix más buscado en West Virginia tres años seguidos).

Highspeedinternet

La empresa utilizó la herramienta Google Trends, que permite comparar la popularidad de búsqueda de varias palabras o frases, para encontrar y clasificar los programas de Netflix más buscados en todos los estados, una metodología que ya usaron para definir qué lugar es donde más se venera a Baby Yoda, por ejemplo.