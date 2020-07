The Umbrella Academy 2: Vuelve la familia de superhéroes más disfuncional

Netflix

Lo interesante de un superhéroe son sus superpoderes; qué sentido tiene tenerlos si no se usan. Pero ese nunca ha sido el tema principal de los personajes de la serie The Umbrella Academy, cuya segunda temporada se estrena el 31 de julio de 2020 en Netflix y de la que CNET en Español tuvo acceso a los diez episodios que la componen.

Los nuevos episodios de The Umbrella Academy son una mejora frente a la primera temporada, en cuanto a que ya no es necesario presentar a los personajes y establecer la relación entre ellos. Esto permite que la acción vaya al grano y se evitan las explicaciones de quién es quién. La premisa de la temporada 2 es interesante y está concebida para que cada uno de los integrantes de la Academia Paraguas brille con luz propia y cumpla su arco narrativo.

La segunda temporada no reinventa la fórmula de la serie, lo que es bueno y malo. Los fanáticos del programa, y de la historieta que la inspiró, se sentirán contentos con la propuesta. Pero quienes esperan encontrarse con un grupo de superhéroes que combate el crimen o evita la destrucción del mundo al estilo Avengers o Justice League, o que esconden secretos y miserias -- como sucede en Watchmen o The Boys --, no se enganchará con la nueva entrega de The Umbrella Academy.

Reproduciendo: Mira esto: Maratón de series para el encierro

En realidad, The Umbrella Academy está menos interesada en el concepto de superhéroe tradicional de las historietas y planta su estandarte en las relaciones familiares. Lanzada en 2007 como un cómic creado por Gerard Way y el dibujante Gabriel Bá para el sello Dark Horse Comics, The Umbrella Academy tiene como protagonistas a los siete jóvenes nacidos el mismo día de 1989, adoptados y criados como hermanos por el Dr. Reginald Hargreeves. Estos niños, dotados de superpoderes, fueron preparados por el Dr. Hargreeves para formar el grupo de superhéroes llamado la Academia Paraguas.

La primera temporada trató sobre el reencuentro de los hermanos Hargreeves, quienes coinciden en el funeral de su padre, el Dr. Hargreeves, y sobre la tensa relación entre ellos. Es una gran familia disfuncional, con recelos, ataques de ira y actitudes egoístas. Pero todas estas fricciones de ponen de lado cuando uno de ellos, Number Five (Aidan Gallagher), regresa del futuro y les dice que un Apocalipsis global es inminente.

The Umbrella Academy: Todas las nuevas imágenes de la temporada 2 [fotos] Ver fotos +9 Más

En el episodio final de la primera temporada se revela que la causante de la destrucción del mundo es uno de los integrantes de la Academia Paraguas: Vanya (Ellen Page), de quien se creía no tenía superpoderes y resulta ser la más poderosa de todos. En los minutos finales del capítulo, Number Five transporta a todos sus hermanos al pasado, con el plan de regresar en el tiempo e impedir el Apocalipsis global.

Es en este mismo punto en el que se inicia la temporada dos. Number Five, quien tiene el poder de viajar en el espacio/tiempo, envía a sus hermanos a Dallas, Texas, pero, por accidente, cada uno arriba a la ciudad en un momento distinto, entre 1960 y 1963. Cada uno de los hermanos termina solo, teniendo que adaptarse a las circunstancias que encuentra.

Number Five es el último en llegar a Dallas, en noviembre de 1963, y descubre -- en una escena rodada en plano secuencia, plena de efectos visuales, que es de las mejores del show -- que el mundo está a punto de ser destruido, en esta oportunidad por una hecatombe nuclear, provocada nuevamente por Vanya. Así que Number Five viaja unos pocos días en el pasado para reunir a los integrantes dispersos de la Academia Paraguas, evitar la destrucción del mundo y "volver al futuro" (el presente al que pertenecen).

A lo largo de la segunda temporada, cada personaje tiene su propia historia, siendo algunas más interesantes y más desarrolladas que otras. Todos tienen en común dos cosas: la ciudad de Dallas en 1963, en los días previos al asesinato del presidente John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963; y la irrupción en sus vidas de Number Five, quien intenta convencerlos de que deben trabajar juntos para impedir el fin del mundo.

Como se dijo al inicio, The Umbrella Academy va de las disfuncionales relaciones entre los hermanos Hargreeves y menos del uso de los superpoderes. La serie introduce a un trío de asesinos de origen sueco, enviados no se sabe muy bien por quién, con la misión de liquidar a la Academia Paraguas. Pero la verdad es que son algo decorativo en la trama y nunca adquieren el estatus de grandes villanos.

La serie se ocupa más de la historia personal de cada uno: Allison (Emmy Raver-Lampman) -- cuyo poder es controlar la mente de otras personas con la frase "escuché un rumor..." -- está casada y es una activista por los derechos civiles de la población afroamericana; Klaus (Robert Sheehan) -- quien puede hablar con los muertos, especialmente con su hermano Ben (Justin H. Min) -- se hace pasar como líder espiritual de una secta; Luther (Tom Hopper) -- superfuerte, la parte superior de su cuerpo es la de un gorila -- es la mano derecha del dueño de un local nocturno; Diego (David Castañeda) -- que puede dirigir la trayectoria de cualquier objeto que lance -- está recluido en un sanatorio debido a su obsesión con el futuro asesinato de Kennedy; y Vanya (Page) -- puede transformar las ondas sonoras en una fuerza destructiva -- padece amnesia y vive con una familia que la encontró en la calle.

Estos distintos hilos narrativos son la excusa para abordar historias valiosas: la lucha contra el racismo, la homofobia, los peligros de las sectas, la necesidad de hacer las paces con los errores del pasado. Tras su temática fantástica, con rasgos de humor, hay la aspiración de que la serie le hable al espectador de temas que siguen en el tapete, como los que estaban en la sociedad estadounidense de 1963.

Como ya se ha dicho varias veces en esta reseña, los superpoderes y el concepto de superhéroe no son lo crucial en The Umbrella Academy, por lo que se echa de menos algo más de heroísmo, de escenas de acción más emocionantes y mejor coreografiadas. En pocas palabras, se extraña la sensación de peligro y de que los protagonistas corran un riesgo mortal.

En cierta manera, la serie funciona mejor cuando los hermanos Hargreeves están reunidos y deciden dejar de lado sus diferencias para hacer lo que se les da mejor: salvar al mundo de su destrucción. Ojalá esto pasase más a menudo en estos nuevos episodios.

La segunda temporada de The Umbrella Academy se estrena el 31 de julio de 2020 en Netflix.