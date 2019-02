"Cuando la verdad no es la verdad, ¿en cuál dimensión te encuentras?", narra Jordan Peele (Get Out), como presentador, en el primer teaser de la nueva versión de la serie The Twilight Zone, lanzado el domingo durante el Super Bowl 2019.

El tráiler muestra el estadio Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta, donde se realizó la edición 53 del Super Bowl, entre Los Carneros de Los Ángeles y los Patriotas de Nueva Inglaterra. Pero las gradas del estadio lucen vacías, con la solitaria figura de Jordan Peele caminando por el campo de juego hasta que se topa con una puerta, que abre y por la que desaparece tras cruzar su umbral.

Se trata de un reboot de The Twilight Zone (conocida en Latinoamérica como La dimensión desconocida), famosa serie antológica de 1959 creada por Rod Serling, quien era además su presentador. Al igual que la versión original, la serie contará historia de horror, fantasía y ciencia ficción. Peele será el nuevo presentador.

The Twilight Zone se estrena el 1 de abril en la plataforma de streaming CBS All Access.

Nota de redacción: CBS All Access forma parte de CBS, corporación a la que pertenecen CNET y CNET en Español.

CNET Pop: Nuestro espacio dedicado al cine, las series y la cultura popular.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.