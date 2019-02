Nuevo tráiler de The Twilight Zone hace guiños a la serie original

Captura de pantalla por CNET

Luego de mostrar un primer teaser durante el pasado Super Bowl, CBS All Access lanzó el jueves el primer tráiler con escenas de la nueva versión de la serie The Twilight Zone, con Jordan Peele como nuevo anfitrión y cuyo estreno está previsto para el 1 de abril.

El avance describe al show como "la reimaginación de la serie más icónica de la historia", en alusión al programa original creado por Rod Serling y que se transmitió entre 1959 y 1964 (y del que se cumplirán 60 años de su debut en CBS el próximo 2 de octubre). CBS All Access pertenece a CBS, corporación de la que forman parte CNET y CNET en Español.

El tráiler incluye referencias a uno de los episodios más famosos de la serie original, Nightmare at 20,000 Feet, transmitido en 1963 y protagonizado por William Shatner, así como a escenas que recuerdan la obra de Stephen King.

The Twilight Zone es una antología televisiva, lo que significa que, al igual que Black Mirror, contará una historia diferente en casa episodio, vinculada a la ciencia ficción, la fantasía o el horror. Y cada capítulo será presentado por Jordan Peele (ganador del premio Oscar 2018 a mejor guión original por Get Out).

En el elenco de The Twilight Zone figuran Adam Scott, Kumail Nanjiani, Steve Yeun, Greg Kinnear, John Cho, Allison Toman, Jacob Tremblay, Ginnifer Goodwin, James Frain, Zabryna Guevara, Taissa Farmiga y Jessica Williams, entre otros.

Los primeros dos episodios de la serie se estrenarán en CBS All Access el 1 de abril. Luego, a partir del 11 de abril, cada jueves será transmitido un nuevo episodio hasta completar la primera temporada.

