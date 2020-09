Netflix

Este 2020 se nos está poniendo cinematográficamente nostálgico. Y son varios los estrenos de los próximos meses que echarán una mirada sobre la década de los sesenta en Estados Unidos. Es el caso del documental MLK/FBI sobre Martin Luther King; la película dirigida por Regina King One Night in Miami sobre una noche en la vida de Malcolm X, Sam Cooke y Cassius Clay; o la historia sobre el asesinato en 1969 del activista y líder del Black Panther Party en Illinois, Fred Hampton, Judas and the Black Messiah.

La nueva película de Netflix The Trial of the Chicago 7 (El juicio de los 7 de Chicago), escrita y dirigida por Aaron Sorkin, arranca siendo muy consciente del significado que los sesenta tuvieron en la historia de este país. En una sucesión de secuencias rápidas y cargadas de esa energía tan sorkiniana que hace que los personajes no puedan dejar de hablar, el filme nos muestra la llamada a filas que hizo el presidente Lyndon B. Johnson para la guerra de Vietnam, la oposición bélica de Martin Luther King, su muerte, la muerte de Robert Kennedy. Y la existencia de varios grupos y activistas en Estados Unidos en contra de la guerra.

"Martin (Luther King) está muerto. Malcolm (X) está muerto. Medgar (Evers) está muerto. Bobby (Kennedy) está muerto. Jesús está muerto. Ellos lo intentaron pacíficamente, nosotros vamos a intentar algo diferente", explica en la película el fundador del Black Panther Party, Bobby Seale (Yahya Abdul-Mateen II), sobre su decisión de ir a protestar en contra de la guerra a Chicago. La manifestación estuvo enmarcada en la Convención Nacional Demócrata del verano de 1968.

Seale no fue el único en ir a Chicago. También lo hicieron Rennie Davis (Alex Sharp) y Tom Haydn (Eddie Redmayne) de la organización de activistas Students for a Democratic Society; David Dellinger (John Carroll Lynch) de Mobilization to End the War in Vietnam; Abbie Hoffman (Sacha Baron Cohen) y Jerry Rubin (Jeremy Strong) del Youth International Party. Su intención era manifestarse de forma pacífica sobre el candidato demócrata para las futuras elecciones presidenciales y su posición acerca de Vietnam. La protesta acabó en enfrentamientos con la policía. Los organizadores fueron acusados de conspiración e incitación a la violencia.

El juicio de los 7 de Chicago nos presenta a todos estos personajes históricos reales anteponiendo sus nombres en la pantalla la primera vez que los vemos aparecer en escena. Sorkin ha reunido un reparto de lujo para esta película sobre un juicio político, en la que sus protagonistas tuvieron que enfrentarse ante la posibilidad de pasar hasta 10 años en la cárcel por su ideología. La película contrapone el juicio mediático de estos activistas en 1969 (con el republicano Richard Nixon ya en la presidencia) a los hechos del verano de 1968 que los llevaron a esa situación.

Una de las sorpresas más gratas de The Trial of the Chicago 7 es de hecho la actuación de Cohen, a quien no me sorprendería ver nominado a un Oscar. El humorista se pone aquí la ropa desaliñada y la peluca de un hippie que no se toma nada en serio a sí mismo y no tiene ningún tipo de respeto por la autoridad. Suyas son algunas de las mejores frases de toda la película, que el actor inglés logra acuñar con el característico acento de Nueva Inglaterra que tendría su personaje.

Son frases como: "Nunca antes me habían juzgado por mis pensamientos" o "Las instituciones de nuestra democracia son cosas maravillosas que ahora mismo están pobladas por gente terrible". Mi momento de Cohen favorito se da cuando el juez de la película, que casi parece sacado de un episodio de The Good Wife y está interpretado por Frank Langella, le pregunta si conoce el término "desacato al tribunal". A lo que el personaje de Cohen responde: "Es prácticamente una religión para mí".

Las otras dos bazas fuertes de este reparto coral que también incluye a Michael Keaton y Joseph Gordon-Levitt son el oscarizado Redmayne, que interpreta a un líder estudiantil con un carisma y magnetismo que le desconocía al actor. Y Abdul-Mateen, que acaba de ganar un Emmy por su papel en Watchmen y tiene una secuencia especialmente incómoda de ver por el modo en el que maltratan a su personaje. The Trial of the Chicago 7 hace un comentario afilado sobre el hecho de que el personaje de Abdul-Mateen fuera el único negro juzgado y expone la diferencia con que se le trató respecto al resto de acusados.

The Trial of the Chicago 7 cuenta con todos los sorkinismos que caracterizan al creador de The West Wing y guionista de A Few Good Men o The Social Network: diálogo rápido y brillante, largos monólogos en los que los personajes manifiestan su ideología, romanticismo político, pasión democrática, secuencias en las que se camina y habla a la vez y falta de personajes femeninos. Y es que mi única crítica a este título de Sorkin es que casi parezca que la lucha por los derechos civiles de los sesenta la forjaron únicamente hombres. Estoy segura de que Sorkin podría haber encontrado una buena C.J. Cregg, la talentosa jefa de prensa de The West Wing interpretada por Allison Janney, también para esta historia.

Aunque si hay algo que hace que esta película sea relevante y casi imprescindible en un año como 2020, son los muchos paralelismos que se pueden trazar entre el momento de la historia descrito en la película y el que se vive ahora mismo en Estados Unidos. "Quiero que vuelvan las buenas maneras. La América en la que me crié", dice el fiscal general de Estados Unidos del gobierno de Nixon, John Mitchell (John Doman), al empezar The Trial of the Chicago 7 y al oírlo no pude dejar de sentir que lamentablemente tampoco han cambiado tanto las cosas desde 1969.

The Trial of the Chicago 7 se estrena en Netflix el 16 de octubre. En algunos países la película también se estrenará antes en salas de cine de forma limitada.

