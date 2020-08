The Stand: CBS All Access estrenará la nueva serie de Stephen King en diciembre

CBS All Access

La novela The Stand (1978), de Stephen King, es una de las historias postapocalípticas más famosas de la literatura. Ya fue adaptada en una miniserie en 1994 y ahora CBS All Access estrenará en diciembre de 2020 una nueva versión con Alexander Skarsgård y Whoopi Goldberg, según reportó Variety (CBS All Access pertenece a ViacomCBS, corporación de la que también forman parte CNET y CNET en Español).

La nueva versión de The Stand tendrá nueve episodios. La serie muestra un mundo destruido por una plaga, en la que se libra una batalla entre el bien y el mal. En el lado del bien se encuentra Madre Abagail (Whoopie Goldberg), quien lidera a un grupo de sobrevivientes que lucha por defenderse del Hombre Tenebroso, también como como Randall Flagg (Alexander Skarsgård).

El showrunner de la serie es Benjamin Cavell. El elenco incluye también a James Marsden (Dead to Me, Westworld), Odessa Young, Amber Heard, Owen Teague y Greg Kinnear, entre otros.

CBS All Access no ha revelado todavía la fecha de estreno en diciembre de The Stand.