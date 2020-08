The Stand: Así luce la nueva miniserie de Stephen King en CBS All Access

CBS All Access

CBS All Access lanzó el primer tráiler de la miniserie The Stand, inspirada en la novela de Stephen King sobre un mundo destruido por una plaga y la lucha entre el bien y el mal en la que participan los humanos sobrevivientes. La serie se estrenará el 17 de diciembre de 2020 en la plataforma de streaming (CBS All Access forma parte de ViacomCBS, corporación a la que pertenecen CNET y CNET en Español).

Es una serie con muchos personajes, aunque dos destacan en el elenco: Whoopie Goldberg, quien da vida a Mother Abagail, de 108 años de edad, representante del bien y líder de un grupo de sobrevivientes de la plaga; y Alexander Skarsgård, quien interpreta al villano de la historia, Randall Flagg, llamado también el Hombre Tenebroso, dueño de grandes poderes para causar el mal.

Stephen King escribió un nuevo final para esta adaptación de The Stand; de manera que quienes leyeron el libro (lanzado en 1978) o vieron la miniserie de 1994 con Gary Sinise, se encuentren con una versión diferente.

Reproduciendo: Mira esto: Películas postapocalípticas para poner el encierro en...

El showrunner de la serie es Benjamin Cavell. El elenco incluye también a James Marsden (Dead to Me, Westworld), Odessa Young, Amber Heard, Owen Teague y Greg Kinnear, entre otros.

The Stand se estrena el 17 de diciembre de 2020 en CBS All Access en Estados Unidos. Por ahora se ignora cuál plataforma la emitirá en Latinoamérica y España.