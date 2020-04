Nuevo corto de The Simpsons debuta en Disney Plus el 10 de abril

Fox Animation Studios/Walt Disney Studios

El nuevo corto de The Simpsons, visto en cines con la película Onward, podrá disfrutarse desde el 10 de abril en Disney Plus, anunció la propia plataforma de streaming a través de Twitter.

El cortometraje animado se titula Playdate with Destiny y, según su sinopsis, la película "comienza en un día que parecía ser un día común y corriente en el parque para Maggie Simpson. Pero cuando Maggie enfrenta un peligro en el patio de recreo, un bebé heroico la rescata y le roba el corazón. Después de una feliz primera cita de juego, Maggie no puede esperar para ver de nuevo a su nuevo bebé novio, pero las cosas no salen exactamente como estaba planeado. ¿El destino (o Homero) se interpondrá en su camino?"

Los productores de la serie animada, entre los que está su creador, Matt Groening, también explicaron en Twitter su interés de que Playdate with Destiny sea vista por el público en Disney Plus. El corto animado fue estrenado el 6 de marzo junto con Onward en cines de Estados Unidos, pero el cierre de salas -- debido a las medidas preventivas contra el COVID-19 -- impidió que muchos espectadores pudiesen verlo.

Straight from the source. 👇



Maggie Simpson in “Playdate With Destiny” is coming April 10 to #DisneyPlus! #TheSimpsons pic.twitter.com/UqWEVKgBv6 — Disney+ (@disneyplus) April 9, 2020

En una medida inusual, Onward debutó en Disney Plus el pasado 3 de abril (apenas un mes después de su debut en cines) y ahora le toca el turno a Playdate with Destiny.

En Disney Plus están disponibles para verse en streaming las 30 temporadas de The Simpsons, así como el largometraje The Simpsons Movie (2007).

En el comunicado de Disney también se informó que otro cortometraje cinematográfico de la serie, titulado The Longest Daycare, nominado al Oscar a mejor corto animado en 2013, llegará a Disney Plus a finales de abril (aún sin fecha específica).

Nota de redacción: Esta nota fue actualizada el jueves, 9 de abril de 2020, a las 12:21 p.m. hora del Este de Estados Unidos (9:21 a.m. PT) para añadir la sinopsis.