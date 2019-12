The Simpsons: Estos son los latinos más famosos invitados a la serie

Ya son 30 años conviviendo con The Simpsons, la serie sobre la familia disfuncional por excelencia, que nos ha regalado muchas carcajadas.

Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie aparecieron primero en cortos que formaban parte del programa The Tracy Ullman Show en 1987, pero el 17 de diciembre de 1989, Fox Broadcasting Corporation estrenó el primer capítulo de la serie propia de la familia.

Esa es la historia oficial, que comenzó, como dijo el creador de la serie, Matt Groening, con un Bart dibujado en una servilleta. Ahora bien, en este largo camino, los guionistas han incluido a personajes de la vida real, que a veces son interpretados por ellos mismos. De esta manera, varios latinos han aparecido en el programa.

Pelé, Ronaldo, Guillermo del Toro y muchos más han sido invitados a la casa de la familia amarilla. Repasemos cómo han sido caracterizadas estas celebridades en la serie.

Guillermo del Toro

Guillermo del Toro (Guadalajara, Jalisco; 9 de octubre de 1964) aparece en el capítulo 15 de la temporada 30, llamado "101 mitigations" (101 Atenuantes). El ganador del Óscar por The shape of water le cuenta a la audiencia el amor que ha profesado durante años por los monstruos, como King Kong, Nosferatu y... sí, Mr. Burns. Por eso hace un documental del jefe de Homero.

En el siguiente video del diario Reforma, de México, lo podemos ver:

Gustavo Dudamel

El músico y director de orquesta Gustavo Dudamel (Barquisimeto, Venezuela, 26 de enero de 1981) fue interpretado en la versión original por Chris Edgerly para el capítulo "Girl's in the Band", (La niña está en la banda), capítulo 19 de la temporada 30.

En el intro, Dewey Largo y Dudamel reciben el bastón de oro de Academia de Música de Springfield de 1999. Luego, el maestro de la ceremonia tiene una premonición y anuncia que una de estas dos estrellas nacientes tendrá una vida horrible, a lo que el venezolano responde con una risa maquiavélica.

Pelé

Los futbolistas y en general los deportistas, siempre han tenido un espacio privilegiado en la serie. Edson Arantes do Nascimento (23 de octubre de 1940, Três Corações, Minas Gerais, Brasil) aparece el episodio "The Cartridge Family" (Una familia peligrosa), capítulo 5 de la temporada 9, con la voz de Hank Azaria. Pelé, campeón del Mundo en 1958, 1960 y 1970, hace una publicidad antes del comienzo de un partido de fútbol entre Portugal y México y se lleva la mejor tajada económica del juego.

Ronaldo

Ronaldo (Río de Janeiro, 22 de septiembre de 1976) es el invitado en el capitulo 17 de la temporada 18, llamado "Marge gamer" (Juegos familiares). El paisano de Pelé asegura que viaja por el mundo enseñando el juego limpio y por lo tanto, obliga a Homero, que es árbitro, a que le saque tarjeta amarilla a Lisa, que ahora es jugadora de fútbol. Al mismo tiempo, el campeón de las copas del Mundo de 1994 y 2002 le enseñó unos cuantos trucos con el balón al padre de la familia, tal vez demasiados.

Neymar

Aunque no aparece como Neymar (Mogi das Cruzes, São Paulo; 5 de febrero de 1992), todos saben que el "Divo" es su alter ego en la serie. En la trama, Homero es de nuevo árbitro del Mundial de Fútbol de 2014 y debe decidir entre hacerle caso a la mafia para favorecer con un penalti a Brasil o a su hija, quien insiste en que la jugada en que cae el "Divo" es una simulación.

El capítulo se llama "You Don't Have to Live Like a Referee" (No tienes que vivir como un árbitro) y es el capítulo 16 de la temporada 25. Se ha tomado como una predicción de las simulaciones de la estrella del Barcelona y PSG, durante el Mundial de Rusia 2018.

Tito Puente

"Who Shot Mr. Burns?" (¿Quién disparó al Sr. Burns?) es el capítulo 1 de dos partes de la serie, que se estrenó el 21 de mayo de 1995. La continuación se pudo ver el 17 de septiembre del mismo año. En esta historia, Tito Puente (Nueva York, 20 de abril de 1923- 31 de mayo de 2000), percusionista de origen puertorriqueño, dirige una canción para aclarar que no fue él quien atentó contra la vida del viejo millonario.

Oscar de La Hoya

En el capítulo "Treehouse of Horror XIV" (La casita del terror XIV), capítulo 1 de la temporada 15 de la serie, Bart y Milhouse poseen un reloj que congela el tiempo. Así paralizan al boxeador Óscar de la Hoya (4 de febrero de 1973 en Los Ángeles, California, Estados Unidos). Milhouse le pide permiso a Bart para golpear a De la Hoya y el hijo de Homero lo aprueba, pero "debajo del cinturón".

Posteriormente, el púgil mexico-estadounidense, que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos y fue campeón en 6 divisiones diferentes, golpea a Martin hasta la muerte, ya que la ciudad pensó que fue el inocente pequeñín quien generó todo el problema.

Giphy.com

Fidel Castro

El dictador cubano Fildel Castro (Birán, 13 de agosto de 1926-La Habana, 25 de noviembre de 2016) hace un cameo en "The Trouble With Trillons" (Misión deducible). La historia es la siguiente: Mr. Burns, Smithers y Homero Simpson huyen a Cuba buscando una mejor vida. Sin embargo, Burns le ofrece comprar la isla con el billete de un trillón de dólares, a lo que el mandatario se niega y para colmo se roba el billete.

Al final, sin dinero, los tres personajes deben volver a Estados Unidos en una balsa.

José Canseco

El slugger José Canseco (La Habana, 2 de julio de 1964) actúa en el capítulo 17 de la temporada 3, llamado "Homer at the Bat" (Homero al bate). Nueve jugadores de las Grandes Ligas son contratados por Mr. Burns y su asistente, Smithers, para que ganen un campeonato de softball y una apuesta de US$1,000,000.

Sin embargo, en el encuentro final, la mayoría de estrellas se pierden el partido por diferentes razones. En el caso de Canseco, su amabilidad le llevó a rescatar un bebé, un gato y todos los electrodomésticos de una casa en llamas.