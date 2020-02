The Simpsons parodia a Avengers Endgame en nuevo episodio

Fox Network

Piensa en cualquier película, serie de TV o banda de música. Es probable que The Simpsons lo haya parodiado en algún momento de su historia tras su debut en 1989. Pues un nuevo episodio titulado Bart the Bad Guy, previsto a emitirse el domingo 1 de marzo en la cadena Fox, parodiará a la película más taquillera de Hollywood, Avengers: Endgame (2019).

El episodio cuenta con los cameos de de los directores de Avengers: Endgame, Joe y Anthony Russo, de la actriz Cobie Smulders —intérprete de la agente María Hill en el Universo Cinematográfico Marvel— y del mismísimo presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, quien aportará la voz en inglés a Chinnos, personaje que es una versión de Thanos, pero con muchas quijadas (Chin es quijada en inglés).

Matt Selman, productor ejecutivo de la serie animada, compartió en Twitter el póster del episodio, en el que puede verse claramente a personajes que se parecen a Iron Man y Thanos, por ejemplo. El mismo logotipo de la serie fue diseñado para que imite al de Avengers: Endgame (2019).

Según la sinopsis oficial de Fox, en el episodio Bart the Bad Guy Bart, debido a un enorme malentendido, logra ver una versión aún no estrenada de la secuela de una franquicia de películas muy popular basada en un superhéroe llamado Vindicator.

"Y Bart pronto descubre que puede aprovechar su conocimiento de los spoilers de la película para chantajear. Pero cuando los ejecutivos del estudio detrás de la película se enteran del plan de Bart, deciden no detenerse en nada hasta lograr silenciarlo".

No es la primera que The Simpsons parodia a Disney — firma que adquirió Fox en marzo de 2019—, como lo demuestra un video de Disney Plus que reúne las escenas más famosas en las que la serie animada se ha burlado del gigante del entretenimiento.