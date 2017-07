Mira el primer trailer de la nueva película de Guillermo del Toro

El cineasta mexicano Guillermo del Toro dio a conocer hoy el primer tráiler de su nueva película, The Shape of Water, que se estrena el próximo 8 de diciembre.

La película está ambientada en 1963, en plena Guerra Fría y trata sobre Elisa, la conserje muda que trabaja en el laboratorio donde se mantiene oculto a un ser anfibio. Cuando Elisa se enamora de la criatura, ella concibe un plan para ayudarlo a escapar, con el apoyo de su vecino.

Por lo que muestra el tráiler -- en el que se escucha de fondo la canción La Javanaise interpretada por Madeleine Peyroux – es una mezcla de Beauty and the Beast mezclado con referencias a la cinta de horror Creature from the Black Lagoon (1954) y la mismísima Hellboy (2004), dirigida también por Del Toro.

El elenco de The Shape of Water está formado por los nominados al Óscar, Sally Hawkins (Happy-Go-Lucky), Michael Shannon (Nocturnal Animals), Richard Jenkins (The Visitor); la ganadora del Óscar, Octavia Spencer (The Help); Michael Stuhlbarg (A Serious Man) y uno de los "actores fetiche" del realizador mexicano, Doug Jones (Pan's Labyrinth).

Del Toro escribió el guión junto con Vanessa Taylor (productora ejecutiva de Game of Thrones) y, además, se rodeó de un equipo técnico con el que ha trabajado desde hace años: el diseñador de vestuario Luis Sequeira (The Strain), el director de fotografía Dan Laustsen (Crimson Peak), el supervisor de efectos especiales Dennis Berardi (Crimson Peak) y el editor Sidney Wolinsky (The Strain).

The Shape of Water se estrena el próximo 8 de diciembre.

