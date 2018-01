‘The Shape of Water’ lidera las nominaciones a los premios Bafta

Fox Searchlight Pictures

Luego de su triunfo como mejor director en los Golden Globes 2018 el pasado domingo, el realizador mexicano Guillermo del Toro recibe otra buena noticia: su filme The Shape of Water recibió 12 nominaciones, más que ninguna otra película, en los premios Bafta.

Los premios Bafta son el equivalente de los Óscar en Inglaterra, los premios de cine más prestigiosos de la industria cinematográfica británica.

Del Toro obtuvo dos nominaciones, por dirección y mejor guión original (junto a Vanessa Taylor). The Shape of Water también fue reconocida en otras categorías principales, como mejor película, mejor actriz protagonista (Sally Hawkins) y mejor actriz de reparto (Octavia Spencer).

Luego de las 12 postulaciones de The Shape of Water, los Bafta 2018 fueron liderados por Three Billboards Outside Ebbing Missouri y Darkest Hour, con nueve nominaciones cada una. Blade Runner 2049, totalmente ignorada en los Golden Globes, recibió ocho reconocimientos.

Otros dos ganadores de los Golden Globes, como Gary Oldman (Darkest Hour) y Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing Missouri) también fueron reconocidos por los Bafta.

Las nominaciones fueron anunciadas hoy martes, 9 de enero, en el Princess Anne Theatre, de Londres.

La categoría de mejor película fue integrada por Call Me By Your Name, Darkest Hour, Dunkirk, The Shape of Water y Three Billboards Outside Ebbing Missouri.

Las películas con más nominaciones por número son:

12 - The Shape Of Water

9 - Darkest Hour

9 - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

8 - Blade Runner 2049

8 - Dunkirk

5 - I, Tonya

4 - Call Me By Your Name

4 - Phantom Thread

En la página Web oficial de los Bafta puedes ver todas las nominaciones.

Los premios Bafta 2018 serán entregados el próximo 18 de febrero en una gala en el teatro Royal Albert Hall de Londres, que será amenizada por la actriz Joanna Lumley.

