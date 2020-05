James McAvoy protagonizará la versión en audio de The Sandman para Audible

DC Comics

El cómic The Sandman (1989-1996) -- serie de 75 historietas del sello Vertigo (DC Comics) -- será finalmente adaptada en un drama en audio por Audible, narrado por su propio autor, el escritor Neil Gaiman, quien reveló el miércoles, 13 de mayo, a través de Twitter quiénes integrarán el elenco de voces de la adaptación.

Gaiman aclaró que esta versión adaptará las primeras tres novelas gráficas de The Sandman, y puede preordenarse desde ya en la página de The Sandman en Audible antes de su salida a la venta el 15 de julio de 2020.

Además, el autor compartió una imagen del reparto, que ya quisieran tener muchas películas: James McAvoy (His Dark Materials) como Morfeo; Taron Egerton (Kingsman: The Secret Service) en el papel de John Constantine; Andy Serkis (The Lord of the Rings) como Matthew el Cuervo; Kat Dennings (Thor) en el rol de la Muerte; Riz Ahmed (Rogue One) como El Corintio; Michael Sheen (Good Omens) como Lucifer; Samantha Morton (The Walking Dead) como Urania Blackwell; Bebe Neuwirth en el papel de la Gata Siamesa; y el propio Gaiman como el narrador.

You are going to be able to listen to the full cast #TheSandmanAudio at @audible from July 15th. This will be @DirkMaggs' adaptation of the first 3 Graphic Novels. They are stunning, with the cast of your dreams...

Preorder at https://t.co/5Nsug0Ank3 pic.twitter.com/t6RKSqCeI4 — Neil Gaiman (@neilhimself) May 13, 2020

The Sandman —que será convertida en una serie por Netflix— fue una de las primeras novelas gráfica que figuró en la lista de libros más vendido de The New York Times. Y esta será la primera vez en que sea adaptada en formato de solo audio, en una versión escrita y dirigida por Dirk Maggs, según dio a conocer Audible en un comunicado.

Gaiman es un escritor inglés nacido en 1960 y varias de sus obras han sido adaptadas al cine y la televisión. Entre las más famosas está la película animada Coraline (2009), el filme con actores Stardust (2007) y la serie American Gods (2017).

Audible compartió la sinopsis de esta adaptación de The Sandman: "Cuando un ocultista intenta capturar la encarnación física de la Muerte (Dennings) en una apuesta por la vida eterna, él atrapa por accidente al hermano menor de la Muerte, Morfeo (McAvoy), otra de las siete deidades hermanas conocidas como The Endless que vigilan todos los aspectos de la existencia humana, como el deseo, la desesperación, el destino, la destrucción y el delirio".

"Después de 70 años en prisión, Morfeo logra escapar, partiendo en una búsqueda para recuperar sus objetos de poder perdidos y reconstruir su reino: el mundo del sueño y la imaginación llamado The Dreaming". La historia mezcla mitología, historia y leyendas.

Además de narrar la historia, Gaiman también se desempeña como director creativo y productor ejecutivo del proyecto.

Reproduciendo: Mira esto: Maratón de series para el encierro

The Sandman estará disponible para descargarse exclusivamente en Audible a partir del 15 de julio de 2020. Por ahora, solo estará a la venta la versión en inglés, pero Audible asegura que en los siguientes meses serán lanzadas las versiones en francés, alemán, italiano y español.

Nota de redacción: Esta nota fue actualizada el miércoles, 13 de mayo, para incluir los nombres del elenco y la fecha de lanzamiento de la versión en audio de The Sandman.