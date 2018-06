La Roca y Under Armour lanzan estos audífonos para entrenamientos intensos

Under Armour

Por US$250, estos audífonos Under Armour, Edición Especial de La Roca te acompañarán a tus sesiones de entrenamiento.

Los nuevos audífonos inalámbricos UA Sport Wireless Project Rock Edition tienen clasificación IPX4, que significa que resisten salpicaduras durante 5 minutos. Estos audífonos tienen una cubierta lavable que transpira y se seca rápido. También es resistente a deslizamientos.

En realidad, parece que The Rock reemplazó a JBL en el nombre, siendo que el verano pasado los audífonos JBL Under Armour Sport fueron presentados en el continente asiático. Sin embargo, aunque ya no llevan el nombre de JBL, aún mantienen su sonido. El diseño personalizado también le agrega un aspecto más varonil con las palabras "Sangre, sudor y respeto" escritas en la diadema y un logo que tiene más actitud que el de Under Armour.

Está bien, el diseño definitivamente es más cool aunque tendrás que esforzarte mucho para que tus entrenamientos sean como los de La Roca.

Otras especificaciones incluyen: