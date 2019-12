The Rise of Skywalker: Nueva imagen muestra a Leia con un sable de luz

Un nuevo spot televisivo de 30 segundos de Star Wars: The Rise of Skywalker dado a conocer el sábado mostró nuevas escenas de la película, entre las que se ve a la mismísima gran Carrie Fisher (1956-2016) como la Generala Leia empuñando un sable de luz.

Quizás este no sea cualquier sable de luz; podría tratarse de la espada que perteneció a su padre Anakin Skywalker (quien luego se convirtió en Darth Vader). O podría ser algo más sorprendente, ¿tuvo siempre Leia una espada láser propia diferente al sable de luz de su hermano?

Los fanáticos de Star Wars saben que aparentamente se había planeado que Leia fuese la última Jedi en The Rise of Skywalker, así que no es demasiado sorprendente que todos veamos finalmente a Liea con un sable de luz.

Esta aparición póstuma de Fisher como Leia es sentimental en extremo. Afortunadamente, para los fanáticos de Star Wars, su participación en la última película de la nueva trilogía fue posible gracias al uso de escenas filmadas previamente que fueron eliminadas de The Force Awakens y de The Last Jedi.

El director de The Rise of Skywalker, J.J. Abrams, mencionó el 26 de noviembre en el programa televisivo The Late Show with Stephen Colbert cómo quería respetuosamente incluir a Fisher en la nueva película.

"Sabíamos que no había manera de que pudiésemos concluir la saga Skywalker sin Leia, era imposible", dijo Abrams. "Teníamos claro que no queríamos incluir una versión digital de Leia, y, por supuesto, no podíamos buscar a otra actriz, y entonces recordé que teníamos estas escenas que habíamos filmado para The Force Awakens que nunca usamos".

"En aquella oportunidad me molestó que no las usáramos porque eran Carrie y Leia, ¿cómo no usarlas?", añadió Abrams. "Extrañamente aquellas escenas era un material que sabíamos que podía usarse en 100 por ciento para contar su historia en esta película, así que cada vez que Leia aparece en escenas con otros personajes, es Carrie en esta película".

Como era de esperarse, los fanáticos tuitearon emocionados sobre ver a la Generala Leia empuñando un sable de luz.

"Leia sosteniendo el sable de luz de Anakin es lo que todos merecemos", tuiteó el usuario Maezov el sábado.

LEIA HOLDING ANAKIN'S LIGHTSABER IS WHAT WE ALL DESERVE pic.twitter.com/egNkkA8qYo — ͏n͏e͏r͏k͏a (@maezov) November 30, 2019

"Leia Organa empuñando el sable de luz de su padre; este es un momento que nunca olvidaré", tuiteó el usuario Riseofpadme.

LEIA ORGANA HOLDING HER FATHER'S LIGHTSABER THIS IS A MOMENT I WILL NEVER FORGET pic.twitter.com/21qDIm4vbp — . (@riseofpadme) November 30, 2019

"Siento que luego de (ver) esta toma, la teoría de que Leia ayuda a entrenar a Rey es más plausible", añadió el usuario Reylogates en su cuenta de Twitter.

I feel like after this shot, the leia training/ helping rey theory is more plausible and then at some point they have a moment 🥺 pic.twitter.com/h2p9efbf2T — 𝓢𝓪𝓶 𝓵𝓲𝓴𝓮𝓼 𝓢𝓽𝓪𝓻 𝓦𝓪𝓻𝓼 (@reylogates) November 30, 2019

La usuaria @leiacarrie incluso renombró su cuenta de Twitter como Leia with a lightsaber! "Ella [Carrie] siempre quiso que Leia tuviera un sable de luz y ahora lo tiene", tuiteó.

she always wanted leia to have a lightsaber and now she does🥺 pic.twitter.com/uHgJNyP9gN — 𝐥𝐞𝐢𝐚 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐚 𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭𝐬𝐚𝐛𝐞𝐫! (@leiacarrie) November 30, 2019

Otros fanáticos se sintieron conmovidos por la imagen, pues Leia es una Skywalker también. Es una familia a la que se le dan bien los sables de luz.

Otro usuario de Twitter señaló lo que muchos otros fanáticos advirtieron: Leia sostiene el sable de luz reparado de Anakin Skywalker.

Before everyone freaks Leia is holding the repaired Anakin saber https://t.co/C2mK4fKftx pic.twitter.com/Vwy0QrRmVB — Dani #kyloandrey (@CardiganVixen) November 30, 2019

"El hecho de que Leia ha esperado desde 1977 para empuñar su propia espada láser en una película de Star Wars... lágrimas literales", tuiteó la usuaria @leiacarrie.

the fact that leia stans have waited since 1977 for her to hold a lightsaber in a star wars movie...literal tears pic.twitter.com/rkxycvXSmo — 𝐥𝐞𝐢𝐚 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐚 𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭𝐬𝐚𝐛𝐞𝐫! (@leiacarrie) November 30, 2019

Otros fanáticos quedaron sin palabras en Twitter.

ohhhhhhhhhhhhhhhhh. wow https://t.co/QVCz6qrJmR — 105 yr old jaina solo (@nicolecieux) December 1, 2019

Tres generaciones de Skywalker han empuñado un sable de luz en la saga.

All of the Skywalkers holding Anakin's lightsaber pic.twitter.com/YIQxHRn4wd — Star Wars Stuff (@starwarstuff) December 1, 2019

Los fanáticos que deseen volver a ver a Fisher tendrán esta oportunidad cuando <em>Star Wars: The Rise of Skywalker</em> se estrene en cines el 20 de diciembre de 2019, con funciones especiales desde la noche del 19 de diciembre.