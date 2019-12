The Rise of Skywalker: Libro confirma una teoría sobre Lando Calrissian

Lucasfilm Ltd.

Muchos fanáticos creyeron que en The Rise of Skywalker se revelaría que el personaje de Jannah (Naomi Ackie) era hija de Lando Calrissian (Billy Dee Williams), pero el asunto nunca fue abordado. Pero, según señala The Hollywood Reporter, un libro dedicado al Episodio IX confirmaría este vínculo filial.

En una de las escenas finales de The Rise of Skywalker, Calrissian le pregunta a Jannah de dónde viene y ella le responde que no sabe, pues fue reclutada de niña por la Primera Orden para hacer de ella una stormtrooper. Lando le ofrece ayuda y le promete que juntos pueden intentar descubrir su origen.

El libro The Rise of Skywalker Visual Dictionary revela que Calrissian tuvo una familia después de la derrota del Imperio pero que su hija fue secuestrada por la Primera Orden. Así que hay la posibilidad real de que Jannah sea la hija perdida de Lando.

Además, The Hollywood Reporter reseña que Jennifer Heddle, editora ejecutiva de todos los libros de Star Wars en Disney Publishing, sugirió en Twitter que la novelización de The Rise of Skywalker revelará todo sobre este asunto. Un usuario le preguntó si Jannah como hija de Calrissian sería considerado canon, ella lo confirmó: "Sí, es considerado canon".

Escrita por Rae Carson, la novelización de The Rise of Skywalker saldrá a la venta el 3 de marzo de 2020.