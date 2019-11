The Rise of Skywalker no será la película más larga de Star Wars

Walt Disney Pictures

El mismísimo director de The Rise of Skywalker, J.J. Abrams, reveló el lunes, 25 de noviembre de 2019, la duración del Episodio IX de la saga: 2 horas y 21 minutos (141 minutos), lo que desmintió reportes iniciales de que sería la película más larga de Star Wars. Ese honor reposa por ahora en The Last Jedi (2017), que dura 152 minutos.

Originalmente, la página Web de la cadena de cines AMC dedicada a Star Wars: The Rise of Skywalker había indicado que su duración era de 2 horas 35 minutos (155 minutos). La declaración de Abrams luce más de fiar pues conoce de primera mano la producción de la película.

Hasta ahora la venta anticipada de boletos de The Rise of Skywalker superó a la de Avengers: Endgame en la primera hora en la que estuvieron disponibles en el servicio Atom Tickets. Y un representante de la página Web de venta online de boletos Fandango afirmó que el lunes, en las primeras horas de venta anticipada de entradas, Star Wars: The Rise of Skywalker vendió más boletos que cualquier otra película de Star Wars en su página Web, superando a Star Wars: The Force Awakens.

Disney no respondió de inmediato una solicitud de comentario a Disney sobre la duración del Episodio IX.

En referencia a Avengers: Endgame, si tu vejiga pudo aguantar la duración de la película de 2019, no deberías preocuparte con lo lo larga que es Star Wars: The Rise of Skywalker. Avengers: Endgame duró 3 horas 2 minutos y, al menos en las funciones para la prensa antes de su estreno, rara vez alquien dejó la sala para ir al sanitario , reveló uno de los directores del filme de Marvel, Anthony Russo.

La película de menor duración de Star Wars fue la primera, la cinta original de 1977 conocida ahora como Star Wars: A New Hope, que reunión todo un universo de acción galáctica en un metraje de 2 horas 1 minuto, según registra IMDB.com. Si la duración de Star Wars: The Rise of Skywalker resulta correcta, superará en duración a Star Wars: The Last Jedi (2017), que dura 2 horas 32 minutos.

Algunos críticos sostienen que The Last Jedi no necesitaba ser tan larga como resultó ser. Pero los fanáticos quizás sean más generosos con Star Wars: The Rise of Skywalker, que tiene la responsabilidad de cerrar una serie de 42 años que se ha erigido en un fenómeno global.

El director J.J. Abrams está consciente de ello y ha dicho que sabe que la historia debe tener un final satisfactorio.

"Estábamos muy conscientes de que este es el final de la nueva trilogía y que necesita satisfacer (a los fanáticos)", contó Abrams recientemente a <em>Entertainment Weekly</em> . "Nos metimos en esto sabiendo que debía tener un final. No vamos a fallar".

El crítico de cine y escritor Robert K. Elder comentó a CNET acerca de Avengers: Endgame que "si (el presidente de Marvel Studios) Kevin Feige y (los directores) Joe y Anthony Russo dicen que necesitan tres horas, ellos se han ganado la confianza y las audiencias los acompañarán". Lo mismo podría decirse de Abrams y Star Wars: The Rise of Skywalker.

Y si necesitas abandonar la sala para una visita urgente al baño, prueba este consejo de Dan Gardner, cocreador de RunPee, una aplicación móvil que recomienda los mejores momentos para levantarse y responder al llamado de la naturaleza en medio de una película. Así, hablando nuevamente de Avengers: Endgame, Gardner aconseja a los fanáticos ver si pueden anticipar un descanso en la película antes de una gran pelea.

"En las películas de acción suele haber una escena o dos que preceden la batalla final, en la que la acción se pone más lenta y le brinda a la audiencia la oportunidad de relajarse un poco", dijo Gardner. ¿No crees que tú mismo puedes darte cuenta de esto? Su aplicación agrega peetimes libres de spoilers para películas populares en su noche de estreno.

Star Wars: The Rise of Skywalker tendrá sus primeras funciones la noche de 19 de diciembre y se estrenará en los cines de todo el mundo el 20 de diciembre.

Nota de redacción: Este artículo fue actualizado el martes, 26 de noviembre de 2019, a las 9:38 a.m. hora del Este de Estados Unidos (6:38 a.m. PT), para incluir las declaraciones de J.J. Abrams sobre la duración del Episodio IX.