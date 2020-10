The Right Stuff: Rivalidad y pasiones en la carrera espacial

National Geographic/Disney Plus

Más que ser la historia de los siete primeros astronautas de la NASA, la serie The Right Stuff cuenta, en realidad, la lucha por ser el primer estadounidense en viajar al espacio. Su interés trasciende la mera carrera espacial y se centra en la rivalidad entre dos hombres: los astronautas John Glenn (Patrick J. Adams) y Alan Shepard (Jake McDorman).

CNET en Español tuvo acceso a los primeros cinco episodios de los ocho que comprenden la primera temporada de la serie. Es el primer programa no documental que produce National Geographic. La serie es exclusiva de y la plataforma estrenará los dos primeros capítulos el viernes 9 de octubre, y luego hará disponible un nuevo episodio cada viernes.

La serie está basada en el libro The Right Stuff (1979), escrito por el maestro del nuevo periodismo Tom Wolfe, y que ya fue adaptado al cine con título homónimo por Philip Kaufman en 1983. La serie de Disney Plus no adapta completamente el libro de Wolfe, pues deja por fuera totalmente la historia del piloto Chuck Yeager, quien no perteneció al grupo de astronautas del proyecto Mercury de la NASA pero que el libro usa como ejemplo para describir los valores que tenía que tener uno de estos héroes "elegidos para la gloria".

El programa de National Geographic se centra en los primeros días del programa espacial de Estados Unidos, en pleno auge de la Guerra Fría y cuando los primeros éxitos de la Unión Soviética (al enviar el primer satélite al espacio) golpeó la moral estadounidense.

La serie dedica su primer episodio a la selección del grupo de los siete mejores pilotos de pruebas del ejército que la NASA seleccionó para convertirse en los primeros astronautas de EE.UU.: Deke Slayton (Micah Stock), Alan Shepard (Jake McDorman), Wally Shirra (Aaron Stanton), Gus Grisson (Michael Trotter), John Glenn (Patrick J. Adams), Gordon Cooper (Colin O'Donoghue) y Scott Carpenter (Jimmy Lafferty).

De los siete astronautas -- los llamados Mercury Seven--, la serie se concentra básicamente en tres, pues cada uno aporta un hilo dramático a la historia: John Glenn (Adams), con don de palabra y afición por la política y el poder, religioso, riguroso e individualista, con poco sentido del humor; Alan Shepard (McDorman), mujeriego, incapaz de expresar emociones, muy competitivo y decidido a ser el primer hombre en el espacio; y Gordon Cooper (O'Donoughue), un buen hombre con problema en su matrimonio con Trudy (Eloise Mumford), también piloto y quien puso su carrera y su vida independiente en un segundo plano para ayudar a su marido.

La serie no toma en cuenta mucho a los otros cuatro astronautas del Proyecto Mercury; y del personal de la NASA, solo se destacan tres personajes, pero no se ahonda en ellos. La NASA y los científicos son paisaje, decenas de hombres blancos con camisas blancas y corbatas negras que no hacen mucho más que poner cara de preocupación en la sala de control.

Los creadores de The Right Stuff apostaron, para obtener mejores efectos dramáticos, poner el foco en la rivalidad entre Glenn y Shepard, pues la serie se convierte en una intriga sobre cuál de ellos será el escogido para ser el primer hombre en llegar al espacio. Es una historia de ambición, de obsesión por la gloria, con una abundante carga de ego.

Esta decisión resulta ser acertada, pues recuerda que estos astronautas eran personas, con ambiciones y debilidades humanas. La serie pareciera sentir simpatía por Glenn, pero no duda en mostrarlo como una persona que, en su ambición, pierde el contacto humano y la solidad a la que todos aspiran. Y Shepard es mostrado como un mujeriego incorregible, pero capaz también de darse a respetar y mostrarse solidario con los más desvalidos; además, la serie cambia el aspecto físico de Shepard, quien era una persona carismática pero con un físico corriente, pero The Right Stuff seleccionó a McDormand, que en ocasiones parece un clon de Maverick (Tom Cruise) en Top Gun.

Al igual que el libro, The Right Stuff muestra cómo la NASA usó a los astronautas para conseguir recursos, haciendo de ellos unas estrellas y celebridades cuando, en realidad, no estaba previsto que ninguno de ellos pilotara los cohetes. Especial mención recibe el contrato exclusivo que los Mercury Seven firmaron con la revista Life para mostrar en exclusiva sus vidas.

Si te gusta la carrera espacial y la historia de la NASA, la serie ofrece un pobre servicio pues no logra evadir el discurso de que el "estilo de vida" estadounidense estaba en peligro si Estados Unidos no ganaba la carrera espacial. Es un discurso sentimental, con arengas a favor del trabajo en equipo como lección de vida y guía moral.

Pero, tras estas sensiblerías y lugares comunes, The Right Stuff toca algunas teclas emocionales importantes. La serie destaca por el ritmo de algunas conversaciones -- en especial la que tiene Shepard con su padre en una cena de Navidad y una tensa reunión entre los astronautas en la sala de un hotel, en el quinto episodio-- y por la meticulosa puesta en escena.

La serie está llena de detalles, que podrán ser advertidos por quienes sienten pasión por la historia de los primeros astronautas de la NASA. El nivel de producción es cuidadoso y la historia está bien estructurada, bien editada y con un ritmo en las conversaciones que es digno de admirar.

Quizás The Right Stuff no alcanza el estatus de aquellas series innovadoras y frescas que conectan con el espíritu de los tiempos -- como Watchmen, por ejemplo -- pero es un ejemplo de una serie bien concebida y que va al grano al contar su historia.