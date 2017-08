Fue primero un adversario en la segunda temporada de Daredevil, pero la popularidad del personaje de The Punisher (Joe Bernthal) hizo que Netflix decidiera darle su propia serie.

Pues ahora, el mismo día en que se estrenó en Netflix la serie The Defenders, se coló en redes sociales el primer teaser tráiler de The Punisher, previsto a estrenarse a finales de 2017. The Punisher -- al igual que Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist -- forma parte de los superhéroes de Marvel con programas en Netflix.

The Punisher continuará las aventuras justicieras de Frank Castle (Joe Bernthal), el justiciero solitario que se enfrenta al crimen organizado de Nueva York para vengar el asesinato de su familia.

En el teaser vemos a Punisher golpeando el piso con un mazo, en lo que pareciera ser una metáfora de la violencia y perseverancia del personaje en su labor de hacer justicia con su propia mano.

Al final se revela que los golpes del mazo tallaron en el piso el símbolo del justiciero de Marvel, mientras se escucha una voz en off que dice "él viene a cobrar".

El breve tráiler no revela todavía a los otros personajes que participarán en la serie como Jigsaw (Billy Russo), el mejor amigo de Frank Castle en el ejército; Micro (Ebon Moss-Bachrach), una analista informática en posesión de secretos gubernamentales; y Dinah Madani (Amber Rose Revah), una agente del departamento de Homeland Security decidida a poner a Punisher tras las rejas.

The Punisher se estrena a finales de 2017 en Netflix (aún no hay fecha definitiva).

Fuente: The Verge.

