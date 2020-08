Disney

The One and Only Ivan (El magnífico Iván), la nueva película de Disney Plus que se estrena este viernes 21 de agosto, es una adaptación del libro homónimo de Katherine Applegate. Al empezar, los cineastas se aseguran de indicarnos además que El magnífico Iván está basada en una historia real. Y es posible que esta película hubiera sido mucho mejor de haberse basado más en lo que sucedió realmente con el gorila Ivan.

Bryan Cranston interpreta aquí a Mack, el dueño de una especie de circo dentro de un centro comercial estadounidense. En el circo conviven el gorila Ivan, además de la elefanta Stella, el perro callejero Bob o la perrita de competición Snickers. El film combina magistralmente el trabajo de actores de carne y hueso como Cranston, con los animales generados digitalmente. El reparto que da voz a dichos animales, porque esto es una película de Disney y está claro que los animales hablan, es de lujo. Sam Rockwell es Ivan; Angelina Jolie, Stella; Danny DeVito, Bob y Helen Mirren, Snickers.

La película tiene el acierto además de representar a esos animales con realismo, pero sin pretender alcanzar un hiperrealismo absoluto. Es muy logrado el trabajo que se ha conseguido en el pelaje del gorila y los perros o la textura de la piel rugosa y arrugada de los elefantes. Pero creo que Ivan y compañía no engañan a nadie y en todo momento se ve que estos no son animales reales.

Los méritos digitales de la película no se quedan en sus animales generados por computadora o la perfecta integración de personajes reales y digitales. En The one and Only Ivan hay también una secuencia de rejuvenecimiento digital de Cranston donde se aprecia otra de las tendencias cinematográficas perfeccionadas estos últimos años.

Da lástima ver al gorila protagonista de esta historia y al resto de los animales de la película enjaulados. Bob, el perro callejero que en realidad decide vivir con ellos voluntariamente, es el único que no está en cautividad. Es el contrapunto de esta historia. Bob no es fan de los humanos. Se queja de que nos creamos con derecho de ponerle nombre a todo y todos. Está convencido de que las cucarachas tienen corazones más grandes que nosotros. Pronto descubrimos que un humano mezquino lo abandonó en la calle cuando Bob era joven.

"Me encanta mi trabajo", dice Ivan sobre su labor en el circo. La película se posiciona y deja claro que la explotación animal nunca es buena, incluso si los humanos que se están aprovechando de los animales tienen las mejores intenciones.

A diferencia de otras películas con animales parlantes o antropomorfizados, esta historia no pretende que los espectadores aprendan una lección sintiéndose identificados con ellos. No hay metáfora. Aquí el mensaje es simplemente en contra de la explotación animal y a favor de que los animales no tengan que vivir en cautividad. Por eso digo que esta historia hubiera podido ser un poco más potente de haber sido más similar a la historia real y al final real que tuvo que afrontar Ivan. En lugar de estar tan cargada de toda la dulzura y el azúcar característicos de algunos títulos de Disney.

A pesar de que no sea un título perfecto y que su ritmo se haga lento, creo que The One and Only Ivan es una buena propuesta didáctica también para los más pequeños.

Espero que los animales digitales de esta película tengan un poco el mismo efecto en el espectador que suele causar verlos enjaulados en un zoológico: nunca acaban de poseer la belleza o espectacularidad que tendrían estando en libertad y en su propio hábitat. Esta fábula, a pesar de que podría haber sido más afilada, tiene el valor de recordarle al espectador que los otros habitantes de este planeta no están en él para su disfrute. Piénsalo la próxima vez que decidas pagar dinero por ir a ver un animal en cautividad y sin que sepas cómo o en qué condiciones ha llegado a esa situación.