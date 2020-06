The New York Times ya no formará parte de Apple News

Agrandar Imagen Getty Images

The New York Times dejará de formar parte de Apple News, un servicio de noticias y artículos informativos elegidos por empleados de Apple.

El Times dijo el lunes 29 de junio que abandona Apple News porque el servicio "no se alinea con la estrategia de crear relaciones con los suscriptores". The New York Times es uno de los primeros medios que deciden abandonar la plataforma de Apple.

"The New York Times ha ofrecido a Apple News pocos artículos al día", dijo Apple en un comunicado enviado a CNET en Español. "Estamos comprometidos en ofrecer a los más de 125 millones de personas que usan Apple News con la más confiable información y seguiremos haciéndolo a través de nuestra colaboración con medios".

Apple destacó su continua colaboración con medios como The Wall Street Journal, The Washington Post, Los Angeles Times, San Francisco Chronicle, entre otros.

Con la salida de Apple News, The New York Times deja de tener presencia en los servicios de noticias de Apple, incluyendo el relativamente nuevo servicio Apple News Plus, un servicio del cual el Times nunca quiso participar e incluso advirtió a otros medios de evitar su entrada a la plataforma.

Apple News es un servicio gratuito para los usuarios de Apple que incluye enlaces a medios verificados. El Times, en su anuncio, revela que los ingresos desde Apple News ha generado muy poco para "organizaciones de noticias", aunado a que Apple percibe el 30 por ciento por cada suscripción vendida desde el app.

The New York Times dice tener 6 millones de suscriptores y los ingresos por publicidad desde su página siguen en aumento. El Times dijo que su salida de Apple News no tendrá un "impacto material" para el negocio de la empresa y seguirá trabajando con Apple en hardware, podcasts y otros apps.