The New Mutants: Nuevo tráiler despierta a los fanáticos de X-Men

El tráiler oficial de The New Mutants, una obra que se autodenomina como la primera película de terror del universo X-Men, llegó con Pink Floyd de fondo.

Con fragmentos de una versión del tema "The Wall" (incluso emulan la tipografía del disco), conocemos la historia de cinco jóvenes mutantes que parecen estar encerrados en un especie de psiquátrico donde son tratados por sus traumas, tras descubrir sus poderes. Pero, ¿es realmente un lugar para ayudarlos, detenerlos o neutralizarlos? Esa es la pregunta que seguramente responderá el filme cuando se estrene, el próximo 3 de abril.

La sinopsis de la cinta dice lo siguiente: "Un thriller de horror original ambientado en un hospital aislado donde un grupo de jóvenes mutantes están encerrados para ser monitoreados. Cuando extraños eventos comienzan a suceder, sus habilidades nuevas de mutantes y su amistad será puesta a prueba mientras luchan e intentan sobrevivir".

The New Mutants es protagonizada por Maisie Williams (Game of Thrones), Anya Taylor-Joy (The Witch), Henry Zaga (13 Reasons Why), Charlie Heaton (Stranger Things), Blu Hunt (Another Life) y Alice Braga (I Am Legend). Dirige Josh Boone (The Fault In Our Stars).

Algunos fanáticos ven con sospecha la posibilidad del estreno, luego de que la cinta hubiera sido programada para llegar a las salas el 13 de abril de 2018 y luego para el 22 de febrero de 2019. ¿La tercera será la vencida?

En Estados Unidos, #NewMutants ha sido tendencia mundial durante todo el lunes 6 de enero. Estas son algunas de las reacciones en la red social del pajarito.

Ya perdió la cuenta

Salió el nuevo trailer de #NewMutants con nueva fecha. Supuestamente estrena el 3 de abril. Digo supuestamente porque ya perdí la cuenta de las veces que retrasaron este estreno. pic.twitter.com/7Yvj60LChp — Agustin Eme 🎬💚 (@agustineme) January 6, 2020

Volvieron

🔥 HAN VUELTO 🔥



¡Nuevo tráiler de #NewMutants, con nuevas escenas y listos para su estreno este 2020!pic.twitter.com/N6AML5pWEi — Geek Zone (@TheGeek_Zone) January 6, 2020

Pasaron dos años

Pasaron más de dos años desde el primer avance, y aquí está el nuevo trailer de #NewMutants 😮😮

Estreno en cines: 3 de abril de 2020😃 (ahora sí)pic.twitter.com/aAk8njYpjh — Diana Su (@_DianaSu) January 6, 2020

La tiene difícil

Seguramente no integrarán The New Mutants junto al resto del UCM, pero una cosa tengo clara: Feige lo va a tener muy difícil para encontrar a una Illyana Rasputin mejor. #NewMutants pic.twitter.com/4xGOaTxqa7 — Edgar Burgos (@BigShiva_) January 6, 2020

¿Valió la pena?

Yo digo que si valió la pena la espera ya por fin esté año se estrena un día después de mi cumpleaños#LosNuevosMutantes#NewMutantshttps://t.co/FrxbzPxsqK — ᴇᵈᵘᵃʳᵈᵒ ᴍᵃʳᵗⁱ́ⁿᵉᶻ (@LaLoMartinezzzz) January 6, 2020

Buena pinta

#NewMutants tiene buena pinta, se ve curiosa e interesante. Es una propuesta distinta y a la vez arriesgada, cosa que agradezco. Se estrenará en abril, esperemos que esta ocasión sea la definitiva, llevamos tiempo esperando esta película. Tienen todo mi interés, yo iré a verla. pic.twitter.com/NqFxZIxZtw — El cinéfilo gamer (@gogetangel) January 6, 2020

La preferida

Que hermoso verla con la espada del alma y su armadura 💙#NewMutants pic.twitter.com/6828LFrc8D — Vodka Soda (@playedLx) January 6, 2020

Quizás, quizás, quizás....