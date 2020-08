20th Century Studios

Primero fue el 13 de abril de 2018. Luego el 22 de febrero de 2019. 2 de agosto de 2019. 3 de abril de 2020... y finalmente sí, The New Mutants podrá verse en cines este viernes 28 de agosto de 2020.

Ha sido un largo camino para la película dirigida y coescrita por Josh Boone (The Fault in Our Stars). En ella cuatro jóvenes mutantes interpretados por Maisie Williams (Game of Thrones), Anya Taylor-Joy (Emma), Charlie Heaton (Stranger Things) y Henry Zaga conviven en un hospital psiquiátrico. La doctora Cecilia Reyes (Alice Braga) les ayuda a tratar de lidiar con sus superpoderes. Hasta que llega una nueva paciente al hospital, Dani Moonstar (Blu Hunt), que hace que todo cambie...

Boone y el coguionista Knate Lee se basaron en el personaje de Demon Bear, creado por el autor Chris Claremont y el ilustrador Bill Sienkiewicz, al esbozar el argumento de esta película. "Tratamos de honrar el arte y el tono de esos cómics de los ochenta", me dijo Boone en una entrevista por videoconferencia en la que calificó esos números de Claremont y Sienkiewicz de oscuros e impresionistas. Boone añadió que quiso dotar a su título del ingrediente de película de superhéroes de terror.

Pero The New Mutants o Los Nuevos Mutantes no es solo una película de superhéroes de terror. Y desde luego no parece una película de superhéroes al uso. "También es un poco como una película de John Hughes, un poco como The Breakfast Club, en el sentido que se centra en los personajes y los traumas que han experimentado", me contó Boone. "Soy un gran fan de Buffy the Vampire Slayer. Me gusta que haya un poco de humor, risas y gags. Tenemos esa mezcla. Desde luego no se parece a otras películas de superhéroes recientes porque, a no ser por Spider-Man: Homecoming, no se me ocurre ningún otro título de superhéroes con adolescentes como protagonistas".

Boone reconoció además estar acostumbrado a trabajar con actores muy jóvenes en todas sus películas, de modo que un reparto formado for cinco jóvenes actores como éste no le representó un reto. Dijo que es algo que lo mantiene joven.

El ingrediente romántico

Pero si hay algo que también distingue a esta película de otras propuestas recientes del género de superhéroes es la historia de amor entre los personajes femeninos interpretados por Hunt y Williams. "Nos inspiraron los cómics porque las dos chicas tienen una conexión telepática. Había una intimidad entre ellas que no existía entre los otros personajes. Al trabajar en el guion Knate y yo nos dimos cuenta de que se iban a enamorar", dijo Boone.

Para Hunt, esa relación entre su personaje y el de Williams fue parte del atractivo de interpretar a Dani Moonstar. "Me encanta la historia de amor entre Dani y Rain [Williams]. Soy la protagonista de una película de los X-Men en la que además tengo una novia, en lugar de un novio, y puedo ser un superhéroe indígena", me explicó la actriz también por videoconferencia. Hunt es de ascendencia del pueblo nativo de Estados Unidos lakota. Su personaje aquí es cheyene.

Williams, famosa por su papel de Arya en Game of Thrones, se hizo con el papel de Rain y ella y Boone hicieron varias pruebas de casting para encontrar la actriz perfecta que interpretaría a Dani y que tuviera una buena química con Williams. En la prueba de casting de Hunt, ambas actrices tuvieron que besarse. "No nos habíamos conocido antes", me dijo Hunt entre risas. "Debió ser uno de los momentos en los que he estado más nerviosa. Sentí que toda mi carrera dependía de ese beso con Maisie Williams. Pero pudimos conectar enseguida como amigas y la química ya estaba presente. El beso fue divertido y nos reímos después de ello".

El estreno de Los Nuevos Mutantes en cines

Si hay algo que destacar de The New Mutants, más allá de ese baile de fechas de estreno que por un momento pareció indicar que la película nunca llegaría a estrenarse, es el sentido del humor y la filosofía con la que su equipo se ha tomado esa incertidumbre.

Hunt me contó que tenía solo 21 años cuando hizo esta película. "He crecido mucho desde que la interpreté", dijo la actriz. "No sé si hubiera podido interpretar a Dani tal como soy ahora, porque creo que funcionó que fuéramos parecidas y muy jóvenes. Me ha gustado tener tiempo para decidir qué quiero en la vida y en mi carrera. Si la película se hubiera estrenado de inmediato no hubiera tenido tiempo para pensar y podría haber sido un poco sobrecogedor".

La intérprete no es la única en mostrarse optimista respecto al estreno continuamente pospuesto de este título. "Puedes preguntarme lo que quieras", me dijo Boone cuando empecé a interesarme por la telenovela que ha sido la fecha de estreno de esta película. El cineasta se refirió a la fusión de 20th Century Studios con Disney de 2019 como traumática. "Estuvimos en una especie de limbo durante un año, me refiero a ello como la época oscura". Pero Boone asegura que tanto el rodaje de la película como la postproducción, que le permitió acabar este título como él quería, y ahora este estreno en cines han sido positivos.

El cineasta está emocionado porque esta semana también se estrenan en salas Tenet y Bill & Ted Face the Music. Y tiene algunos consejos para aquellos que, después de la larga espera, vayan a ver The New Mutants al cine: ponerse máscara y seguir los protocolos de seguridad de las salas de cine.

