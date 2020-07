The New Mutants revela inicio de la película y nuevo tráiler en Comic-Con

20th Century Fox

El panel de la película The New Mutants en la Comic-Con virtual de San Diego 2020 se inició con una auto parodia, pues recordaba todas las fechas previas de estreno que ha tenido el filme, previsto originalmente para llegar a los cines en 2018.

La adquisición de 20th Century Fox por parte de Disney y la insatisfacción del estudio con la película, que exigió reeditar secuencias y filmar nuevas escenas, han impedido el lanzamiento de The New Mutants. Por ahora, su estreno se mantiene previsto para el 28 de agosto de 2020 en las salas de cine.

Reproduciendo: Mira esto: Películas postapocalípticas para poner el encierro en...

El panel es de vista obligada para fanáticos de las historietas -- The New Mutants es un popular grupo de las historietas de Marvel -- pues mostró los primeros minutos de la película y revela un nuevo tráiler. El avance puede verse en el minuto 24.

El panel fue moderado por Ira Madison III (guionista de la serie de Netflix Daybreak) y contó con la participación del director Josh Boone y las estrellas del elenco: Maisie Williams (Arya Stark en Game of Thrones), Anya Taylor-Joy (The Witch), Charlie Heaton (Stranger Things), Alice Braga (I Am Legend), Blu Hunt y Henry Zaga.

La sinopsis oficial es la siguiente: "The New Mutants es un thriller de horror ambientado en un hospital aislado en el que un grupo de jóvenes mutantes son retenidos para hacer estudios psiquiátricos. Cuando empiecen a suceder extraños fenómenos, tanto sus poderes mutantes como la amistad entre ellos serán puestas a pruebas mientras pelean por sus vidas".

El estreno de The New Mutants está previsto para el 28 de agosto de 2020.