The Muppets ya no tendrán serie de comedia en Disney Plus: reporte

De las muchas franquicias que Disney posee -- Star Wars, Marvel, Pixar -- los Muppets son quizás la menos afortunada. Disney adquirió en 2004 los derechos de los personajes de The Muppet Show, de las películas de los Muppets y del show infantil Bear in the Blue House. Pero la película The Muppets (2011) solo recaudó US$165.2 millones a nivel mundial y la serie The Muppets (2015) fue cancelada tras su primera temporada.

Y ahora, según reporta Deadline, la serie prevista para el servicio Disney+ (Disney Plus) fue cancelada antes de iniciar su producción. El show Muppets Live Another Day era una serie de comedia escrita y producida por el actor Josh Gad (Frozen, Beauty and the Beast) junto con Adam Horowitz y Eddy Kitsis, creadores de la serie Once Upon a Time.

La cancelación de Muppets Live Another Day no significa que los personajes quedarán permanentemente excluidos de Disney Plus pues en la conferencia D23, celebrada del 23 al 25 de agosto de 2019 en Anaheim, California, Disney anunció el desarrollo de una serie de cortometrajes musicales con celebridades invitadas bajo el título Muppets Now, con miras a estrenarlos en Disney Plus en algún momento de 2020.

CNET en Español solicitó un comentario a Disney pero al momento no se ha contado con una respuesta inmediata. Según Deadline, la serie había recibido luz verde por parte de Disney para la producción de un piloto. La razón para detener el proyecto es "la discrepancia entre la visión creativa del equipo de guionistas y la de los altos mandos de Muppet Studio, propiedad de Disney, que el año pasado pasó a formar parte de la división Disney Parks, Experiences and Products en una reorganización de la compañía".

Gad, como escritor y productor del show, fijó posición en un largo comunicado que publicó en su cuenta personal en Instagram. "Después de poco más de un año y medio de trabajo en un proyecto llamado Muppets Live Another Day, @adamhorowitzla #eddykitsis y yo hemos decidido, con el corazón apesadumbrado, separarnos (del proyecto). Algunas veces las diferencias creativas son solo eso. El proyecto, con canciones originales de Bobby López y Kristen López, iba a ser dirigido por el gran Jason Moore (director de Avenue Q y Pitch Perfect)".

El actor y productor añadió: "Se suponía que sería una miniserie que retomaría la historia un año después de los acontecimientos vistos en (la película) Muppets Take Manhattan y trataba esencialmente de lo que sucede después de que has llegado al final del arcoíris".

La serie estaría ambientada en la década de 1980, según el testimonio de Gad: "Sería The Muppets pero en la onda de Stranger Things y se sentiría como una película dividida en de 6 a 8 episodios. Parte del disfrute para nosotros estaba en situar a los Muppets a mediados de los años 80, lo que era un comentario sobre nuestro obsesión actual por todo lo que resulta nostálgico y, al mismo tiempo, permitir que los personajes contaran una historia que los llevaba finalmente al presente, revelando algunos secretos en el camino. Ha sido una de las grandes alegrías de todas nuestras vidas escribir palabras para estos personajes icónicos"

Los comentarios finales de Gad fueron conciliadores: "Le deseamos lo mejor a esta franquicia y agradecemos a nuestros socios de Disney Plus y ABC Studios por la oportunidad de desarrollar algo tan divertido y original. Si bien es triste, no tengo dudas de que esta franquicia, bajo su nuevo liderazgo, encontrará nuevas y maravillosas historias que contar".

Disney+ (Disney Plus) saldrá al aire el 12 de noviembre.