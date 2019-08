Agrandar Imagen Captura de pantalla por Gonzalo Jiménez/CNET

Apple publicó el lunes 19 de agosto el primer avance oficial de The Morning Show, una de las primeras series exclusivas que harán su debut en el servicio de streaming Apple TV Plus.

"¿Qué pasa cuando la gente en la que confías para decir la verdad resulta ser deshonesta?", dice la descripción del tráiler de la serie. "The Morning Show sigue la caída libre de un equipo de reporteros a través de un escándalo y su lucha para sobrevivir en una era en la que las noticias las recibes en la palma de tu mano".

Mira el primer tráiler de The Morning Show aquí, abajo:

En el avance se ven varios rostros confirmados como parte de la serie, entre los que destacan Jennifer Aniston, Steve Carrell y Reese Witherspoon. El reparto también contará con otros actores y actrices como Gugu Mbatha-Raw, Billy Crudup y Nestor Carbonell, entre otros.

Apple aún no ha anunciado el precio de la suscripción a Apple TV Plus, un precio que incluirá acceso a The Morning Show y a otras series exclusivas del servicio. Se espera que el servicio esté disponible este año y Apple podría dar más detalles este otoño. El servicio se anunció en junio, durante el evento WWDC.

Apple celebraría un evento en septiembre y posiblemente otro más en octubre enfocados al iPhone y a la Mac, respectivamente. Apple podría revelar estos detalles en alguno de estos eventos. Apple no da comentarios sobre reportes.