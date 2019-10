Apple TV Plus

El personaje de Jennifer Aniston en The Morning Show, Alex Levy, lleva los pantalones. Y no solo en sentido figurado. No hay faldas o siquiera vestidos de mujer poderosa para ella. Solo pantalones. Incluso el vestido rojo que se pone Alex para atender a un evento de gala acaba siendo de hecho un vestido-pantalón. Perfecto para enfrentarse a los ejecutivos varones y algo machistas con los que trabaja el personaje en esta nueva serie de Apple TV Plus que expone las consecuencias de la era del #MeToo.

Pantalones, abrigos largos y zapatos planos conforman el vestuario de Alex en los 3 episodios que Apple puso a disposición de la prensa. La temporada de 10 episodios, y que ya tiene confirmada una segunda, se estrena este viernes 1 de noviembre con el lanzamiento del servicio de streaming de Apple. Los 3 primeros episodios estarán disponibles ese día y se estrenará un nuevo capítulo de forma semanal cada viernes. Otros títulos destacados del lanzamiento son See con Jason Momoa y For All Mankind con Joel Kinnaman.

A primera vista tal vez podrías pensar que The Morning Show es una creación de Aaron Sorkin. Hay mucho caminar rápido mientras se habla de forma elocuente e ingeniosa por los pasillos de UBA, la cadena de televisión ficticia que produce el ficticio The Morning Show. En la vida real, Jay Carson (House of Cards) creó esta serie. Kerry Ehrin (Bates Motel) la ha desarrollado y es la showrunner. Y la veterana Mimi Leder (ER, On The Basis of Sex) dirige.

Realmente esto no es una de los muchas series de Sorkin ambientadas en el mundo de la televisión como Sports Night, Studio 60 on the Sunset Strip o The Newsroom. En The Morning Show las mujeres llevan los pantalones. También son numerosas, diversas y tienen personalidades diferenciadas. "¿Qué es una mujer típica?", pregunta el personaje de Reese Witherspoon en la serie después de que la califiquen precisamente de atípica. Su Bradley Jackson se describe como "una reina de la belleza conservadora que es más bien libertaria". También es alguien que dice lo que piensa y que acabará compartiendo la pantalla con Alex.

No te dejes engañar por el pasado de Aniston como estrella cómica. Esto no es una serie de Sorkin pero tampoco es el 30 Rock de Tina Fey. Es cierto que hay un programa de televisión dentro de un programa de televisión que se brinda para las metarreferencias. Como cuando el personaje de Billy Crudup, el ambiguo presidente de la división de noticias de UBA, reflexiona sobre el hecho de que a menos que la televisión en abierto se reinvente, las grandes empresas tecnológicas se la van a comer.

Pero el entorno en el que se ha ambientado esta serie es más un comentario sobre los escándalos recientes con figuras mediáticas como Matt Lauer, Charlie Rose o Roger Ailes que la voluntad de mostrarnos una vez más cómo funciona el mundo de la televisión. The Morning Show es un drama laboral y muy contemporáneo sobre un grupo de mujeres en una industria que suele ser hostil. Una historia sobre cómo la brújula moral establecida por el movimiento del #MeToo lo ha desestabilizado todo, incluso ese programa matutino de televisión que has dejado de ver.

Hablemos de Steve Carell. La serie empieza cuando a su personaje, el copresentador de The Morning Show Mitch Kessler y alguien que no es capaz de hacer funcionar una máquina de café Nespresso, lo despiden por mala conducta por temas sexuales. "¿Incidentes documentados de qué? ¿De qué he tenido aventuras amorosas?", se queja Mitch, insistiendo que solo tuvo relaciones sexuales con un par de asistentes de producción. "Cambió todo y nadie me envió el informe sobre ello".

La serie aborda el tema de cómo han cambiado las cosas desde que aquellos a los que violaron, de los que acosaron o abusaron empezaron a denunciar lo que estaba sucediendo. Quiere que el espectador considere lo que están experimentando los personajes. Todos ellos. "Admito que estamos siendo muy rápidos al juzgar a los hombres en el tribunal de la opinión pública", reconoce el personaje de Mark Duplass frente a Mitch. Duplass interpreta a Chip, el siempre estresado productor ejecutivo de The Morning Show. "Todo el movimiento del #MeToo es probablemente una sobrecorrección causada por siglos de mal comportamiento en los que hombres más ilustrados como yo y como tú no hemos tenido nada que ver", añade.

The Morning Show examina todos los puntos de vista, incluso aquellos de las personas que abusaron de otras o los que sienten simpatía por ellas. Pero también apunta hacia dónde se encuentra la frontera moral y me sorprendería bastante si, para el final de la temporada, TMS no declara de forma mucho más abierta que Chip se equivoca y no hay sobrecorrección alguna.

El reparto de este título está formado también por Gugu Mbatha-Raw y Desean Terry, con apariciones de Mindy Kaling, Marcia Gay Harden y Martin Short. Pero Aniston y Witherspoon son el centro de esta historia. Dos actrices y productoras ejecutivas muy fuertes que se toman su carrera muy en serio y que aquí interpretan a dos periodistas centradas en demostrar su valor y controlar la narrativa que las rodea.

"A veces las mujeres no pueden pedir tener el control, así que tienen simplemente que tomarlo. Recuérdalo", le dice Alex a su hija adolescente en un momento especialmente complicado.

Como los pantalones que Alex lleva y que Bradley también escoge durante la mayoría de la serie, el hecho de que las protagonistas de esta historia tengan nombres de género neutro no es una coincidencia. Es solo un detalle más en una serie que le exige al espectador análisis y pensamiento crítico.

Si me preguntas si creo que The Morning Show justifique suscribirse a Apple TV Plus, te diré que la premisa de sus primeros episodios me ha intrigado lo suficiente como para querer ver el resto de la temporada. Si cancelo o no la suscripción de US$4.99 mensuales después de eso dependerá de qué más me ofrezca este servicio de streaming en los próximos meses.

Pero una cosa está clara, quiero saber si el personaje de Aniston sigue llevando los trajes de pantalón más estilosos durante el resto de temporada.