The Morning Show: La nueva serie de Apple TV Plus lanza su primer teaser

En lo que puede catalogarse como un teaser pues no incluyó escenas de la primera temporada, Apple dio a conocer el lunes 12 de agosto el primer avance de The Morning Show, la nueva serie original que se estrenará en otoño en Apple TV Plus, el servicio de streaming de la manzana.

Protagonizada por Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell, The Morning Show cuenta los dramas que suceden detrás de cámara en la producción de un programa matutino de noticias en Estados Unidos.

El avance, dado a conocer el lunes 12 de agosto, muestra los distintos sets y lugares del canal de noticias en el que transcurre la historia, inspirada en el libro Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV, de Brian Stelter.

Por las voces en off de los personajes escuchadas en el teaser, se aprecia que la serie abordará el tema de la noticia como espectáculo y las luchas de poder que se producen entre el equipo de productores y periodistas.

Apple TV Plus adquirió los derechos de dos temporadas, de diez episodios cada una, de The Morning Show, en la que Witherspoon y Aniston también desempeñan el rol de productoras ejecutivas.

La primera temporada de The Morning Show se estrena en otoño (aún sin fecha específica) en Apple TV Plus.