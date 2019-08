The Matrix 4: Teorías sobre la posible trama de la película

Warner Bros. Pictures

En Hollywood ningún personaje permanece muerto de manera indefinida. Así se explica la noticia difundida el martes de que Warner Bros. producirá The Matrix 4 con Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss repitiendo en los papeles de Neo y Trinity, respectivamente, bajo la dirección de Lana Wachowski, creadora –junto a su hermana Lilly– de la saga original en 1999.

Warner no reveló la trama de The Matrix 4 (aún sin título definitivo), cuyo guión ya fue escrito por Lana Wachowski junto con Aleksandar Hemon y David Mitchell (autor de la novela Cloud Atlas, adaptada al cine en 2012 por las hermanas Wachowski y Tom Tykwer).

¿Cuál podría ser su historia? Dos datos sirven de guía: se está buscando a un actor para que interpreta a un joven Morpheus, personaje que Laurence Fishburne interpretó en la trilogía, lo que sugiere que pudiera ser una precuela. Pero, si es así, ¿cómo se explica la selección de Reeves y Moss, tomando en cuenta, además, que sus personajes (Neo y Trinity) fallecieron en The Matrix Revolutions (2003)?

En el caso de Neo, las escenas finales de The Matrix Revolutions sugieren que el personaje existe en algún otro plano. En la toma final de esta película, Sati (Tanveer K. Atwal), la niña india que protege The Oracle (Mary Alice), crea un amanecer dentro del programa Matrix y luego revela que es para Neo. "Qué gentil. Sé que lo amará", le responde The Oracle. "¿Lo veremos otra vez?", pregunta Sati. "Sospecho que sí. Algún día", afirma The Oracle.

Esa es la confirmación de que Neo puede volver. Y las hermanas Wachowski también sembraron la semilla de que la tregua entre las máquinas y los humanos podría romperse. "¿Cuánto tiempo crees que va a durar esta paz?", le pregunta The Architect (Helmut Bakaitis) a The Oracle en The Matrix Revolutions. El estallido de una nueva guerra entre los humanos y las máquinas es el escenario perfecto para una cuarta película.

El último filme de la saga, The Matrix Revolutions, concluye con la paz entre máquinas y humanos. Neo (Reeves) vence al agente Smith (Hugo Weaving), quien representaba un peligro para las máquinas pues se estaba replicando, como un virus, en todo el programa Matrix. Neo vence a Smith pero fallece. Por su sacrificio, las máquinas acceden a no destruir Zion, la última ciudad en el mundo real, y a permitir que todo humano que desee salir dejar la Matrix pueda hacerlo.

La duda principal sobre The Matrix 4 es si será una continuación de The Matrix Revolutions, una precuela (al estilo Star Wars Episode I: The Phantom Menace) o un reboot que relanza la historia con nuevos personajes que usando la misma estructura de la trilogía original (lo que Disney hizo con Star Wars en The Force Awakens).

Teoría 1: Las redes sociales son la nueva Matrix

Lana Wachowski justificó su regreso a la saga con el siguiente comentario: "Muchas de las ideas que Lilly (Wachowski) y yo exploramos 20 años atrás sobre nuestra realidad son más relevantes hoy".

En Reddit el usuario daydreamtrex planteó la teoría de que las redes sociales y Netflix son la nueva Matrix. Según esta premisa, las máquinas introdujeron una actualización en el programa de la Matrix que transformó de tal manera la cultura popular y la tecnología dentro de la realidad virtual que los humanos prefieren quedarse dentro de la Matrix.

Los colaboradores humanos de las máquinas, al frente de las grandes empresas de tecnología, han sido reclutados "para darle a la nación de máquinas una ventaja psicológica" a cambio de riqueza y estatus privilegiado en la sociedad. "Neo todavía vive y está archivado dentro de la parte más antigua de la Matrix. Morpheus, o uno de sus aliados cercanos, es reclutado por una nueva generación de hackers y rebeldes para traerlo de vuelta", concluye el usuario.

Teoría 2: Relanzamiento al estilo 'Star Wars'

Disney compró Lucasfilm en 2012 por US$4,050 millones y la primera película de Star Wars que produjo fue The Force Awakens (2015). Su fórmula fue apelar a la nostalgia: introdujo nuevos personajes protagonistas, robots y planetas, pero copiando la estructura del filme original de 1977: Rey, la joven ingenua en una planeta desértico, descubre que es sensible a la Fuerza, lo que evoca la historia de Luke Skywalker; ya no existe el Imperio pero sobrevive un poder que se le parece mucho (la Primera Orden), que incluso tiene Stormtroopers y un villano que usa una máscara negra y un sable de luz (Kylo Ren), que recuerda a Darth Vader.

Otras franquicias copiaron esa fórmula para revivir en la taquilla, pero sin éxito: Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (2017) y Terminator: Genisys (2015). Warner podría intentar esa vía, si desea iniciar una nueva trilogía, al igual que hizo Disney con Star Wars.

Bajo este esquema, The Matrix 4 introduciría a nuevos personajes, quienes desean salir del programa Matrix, y son ayudados a descubrir la realidad fuera de ese entorno virtual por las gestiones de dos mentores, Neo y Trinity, cuya consciencia ha sobrevivido en la red. En una nueva guerra entre humanos y máquinas, debe surgir un nuevo elegido... y Neo será el encargado de entrenarlo para vencer a las máquinas.

En pocas palabras, recuerda a The Matrix de 1999 pero con nuevos personajes jóvenes que puedan liderar la franquicia en una nueva trilogía. A fin de cuentas, The Matrix Revolutions ostenta una precaria valoración de 35 por ciento en la página Web Rotten Tomatoes, lo que revela que los fanáticos de la franquicia quedaron insatisfechos con la conclusión de la trilogía original.

Teoría 3: Es una precuela

El dato de que Warner Bros. está buscando actores para interpretar a un joven Morpheus apunta en la dirección de una precuela. Si es una historia que sucede antes de los acontecimientos de The Matrix (1999), con el hipotético caso de un Morpheus joven que acaba de despertar a la postapocalíptica realidad fuera del programa Matrix, entonces, ¿qué pintan Neo y Trinity? Sus intérpretes, Reeves y Moss, ya superaron los 50 años de edad.

Quizás el tiempo funciona de manera diferente dentro de la realidad virtual y The Matrix 4 explore los viajes en el tiempo, recurso usado con éxito por la película Avengers: Endgame (2019). O acaso las máquinas han creado distintos universos (multiversos) en los que las mentes de los humanos esclavizados dentro del programa Matrix pueden escoger su vida virtual, haciendo más tolerable su sumisión.

Si los fanáticos lograron sobrevivir a la complicada explicación del personaje The Architect en The Matrix Reloaded (2003), resulta seguro afirmar que cualquier justificación sobre un joven Morpheus resultará aceptable.

En mayo de 2019 se cumplió el 20 aniversario del estreno de The Matrix, por lo que la película regresará a algunas salas de cine selectas de la cadena AMC a partir del 30 de agosto.