The Mandalorian ya tiene su elenco completo

StarWars.com

Disney no se anda por las ramas con su futura plataforma de streaming Disney+: su primera serie de Star Wars con actores, The Mandalorian, posee un elenco digno de una megaproducción de Hollywood.

StarWars.com dio a conocer el miércoles los nombres del elenco principal de la nueva serie de Lucasfilm, The Mandalorian, ambientada entre los acontecimientos vistos en el Episodio VI (Return of the Jedi) y el Episodio VII (The Force Awakens).

Pedro Pascal (Narcos, Game of Thrones) es el protagonista de la serie, encarnando a un solitario pistolero proveniente del planeta Mandalore y viviendo aventuras en los confines más remotos de la galaxia.

Le acompañan en el reparto Gina Carano (Deadpool), Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Emily Swallow (Supernatural), Carl Weathers (Predator), Omid Abtahi (American Gods), Werner Herzog (Grizzly Man) y Nick Nolte (Affliction).

"La estamos pasando genial trabajando con este grupo increíblemente talentoso y emocionados de ver en lo que estamos involucrados", afirmó Jon Favreau, creador y productor ejecutivo de la serie, en el comunicado de Lucasfilm.

La serie está actualmente en pleno rodaje y cuenta con un equipo estelar de directores: Dave Filoni (Star Wars: The Clone Wars), a cargo del primer episodio; Deborah Chow (Jessica Jones), Rick Famuyiwa (Dope), Bryce Dallas Howard (Solemates) y Taika Waititi (Thor: Ragnarok).

La sinopsis oficial de The Mandalorian es la siguiente:

"Después de la historia de Jango y Boba Fett, un nuevo guerrero emerge en el universo de Star Wars. The Mandalorian esta ubicada después de la caída del Imperio y antes del surgimiento de la Primera Orden. Seguiremos las tribulaciones de un pistolero solitario en los confines de la galaxia antes de los tiempos de autoridad de la Nueva República".

The Mandalorian es una serie exclusiva de Disney+ y su estreno está previsto para finales de 2019 (aún sin fecha precisa de lanzamiento).

CNET Pop: Nuestro espacio dedicado al cine, las series y la cultura popular.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.