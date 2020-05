The Mandalorian: Timothy Olyphant se une al elenco de la temporada 2

HBO

En la próxima temporada de la serie de Star Wars The Mandalorian en Disney Plus, los fanáticos reconocerán un rostro en el elenco: el actor de la serie Santa Clarita Diet, Timothy Olyphant, según publicó el fin de semana The Hollywood Reporter.

No se ha dicho oficialmente si Olyphant interpretará a un personaje conocido de la saga Star Wars o si dará vida a una figura nueva. Pero considerando los talentos de Olyphant para interpretar a pistoleros y vaqueros en series de TV como Justified y Deadwood -- y películas, como Once Upon a Time in Hollywood y Rango -- sería genial verlo sentado junto al mandaloriano (interpretado por Pedro Pascal) como compañero de aventuras o incluso como un nuevo adversario.

Disney y Lucasfilm no respondieron de inmediato a una solicitud de comentario.

Olyphant se suma a un grupo de actores que debutan en The Mandalorian en su segunda temporada, como es el caso de Michael Biehn (The Terminator), Rosario Dawson (Luke Cage) y Temuera Morrison (conocido por dar vida a Jango Fett y al Comandante Rex en las precuelas de Star Wars).

Entre los nuevos directores a cargo de episodios en la nueva temporada están Robert Rodríguez (Alita: Battle Angel) y Peyton Reed (Ant-Man and the Wasp), quienes se unen al director Dave Filoni y al creador de la serie, Jon Favreau. La temporada 2 de The Mandalorian se estrena en octubre en Disney Plus.